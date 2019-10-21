Елена Зеленская в стильном синем платье рассказала, чем будет заниматься в Японии

Первая леди Украины Елена Зеленская во время официального визита в Японию планирует ознакомиться с программой питания японских школьников и инклюзивной инфраструктурой города Токио. Об этом она в понедельник, 21 октября, написала на своей странице в Instagram.

"Впереди - очень насыщенные дни. Пользуясь случаем, я планирую посетить Центр здоровья, ознакомиться с программой питания японских школьников и инклюзивной инфраструктурой города Токио. Уверена, опыт такой прогрессивной страны как Япония будет чрезвычайно полезным, ведь создание равных возможностей для всех граждан нашей страны является очень важной миссией для меня, как для жены Президента", - написала Зеленская.

Напомним, что ранее жена Зеленского на официальный визит в Ригу надела строгий лавандовый костюм.

Ранее первая леди представила Украину в США в розовом и голубом цветах. Также жена Зеленского покрасовалась в Брюсселе с сумкой почти за $300.