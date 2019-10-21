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21 октября 2019, понедельник, 10:16 587
Президент 2019-10-21T10:16:58+03:00
Українські Новини
Елена Зеленская в стильном синем платье рассказала, чем будет заниматься в Японии

Елена Зеленская в стильном синем платье рассказала, чем будет заниматься в Японии

Япония, Елена Зеленская, Инклюзивность
Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская во время официального визита в Японию планирует ознакомиться с программой питания японских школьников и инклюзивной инфраструктурой города Токио. Об этом она в понедельник, 21 октября, написала на своей странице в Instagram.

"Впереди - очень насыщенные дни. Пользуясь случаем, я планирую посетить Центр здоровья, ознакомиться с программой питания японских школьников и инклюзивной инфраструктурой города Токио. Уверена, опыт такой прогрессивной страны как Япония будет чрезвычайно полезным, ведь создание равных возможностей для всех граждан нашей страны является очень важной миссией для меня, как для жены Президента", - написала Зеленская.

 
 
 
 
 
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Сьогодні прибули з візитом до Японії для участі у церемонії інтронізації Імператора Нарухіто. Його Величність вступив на престол 1 травня, після того як його батько, Акіхіто, добровільно передав синові Хризантемовий трон у зв’язку з похилим віком. Таке зречення відбулось в Японії вперше за останні 202 роки. Попереду - дуже насичені дні. Користуючись нагодою, я планую відвідати Центр здоров’я, ознайомитись з програмою харчування японських школярів та інклюзивною інфраструктурою міста Токіо. Впевнена, досвід такої прогресивної країни як Японія буде надзвичайно корисним, адже створення рівних можливостей для всіх громадян нашої країни є дуже важливою місією для мене як для дружини Президента. 🇺🇦🇯🇵

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Напомним, что ранее жена Зеленского на официальный визит в Ригу надела строгий лавандовый костюм.

Ранее первая леди представила Украину в США в розовом и голубом цветах. Также жена Зеленского покрасовалась в Брюсселе с сумкой почти за $300.

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