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21 жовтня 2019, понеділок, 20:55 14
Події 2019-10-21T22:15:01+03:00
Українські Новини
У Львові зіткнулися дві маршрутки, постраждали 10 пасажирів

У Львові зіткнулися дві маршрутки, постраждали 10 пасажирів

ДТП, ДТП у Львівській області, ДТП у Львові
ДТП у Львові на проспекті Чорновола. Фото: Нацполіція
ДТП у Львові на проспекті Чорновола. Фото: Нацполіція

10 осіб травмовано 21 октябя через зіткнення 2 маршрутних автобусів на пр. Чорновола у Львові.

Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Зіткнення сталося на автобусній зупинці на пр. Чорновола.

зокрема зіткнулися автобуси N31 та N53 під управлінням 45-річного та 56-річного жителів Львова.

Діагнози 10 постраждалих пасажирів автобусів встановлюються медиками.

Вирішується питання про початок кримінального провадження.

Як повідомляли Українські Новини, у Львові азербайджанець на смерть збив жінку на переході.

Також на початку жовтня у Львівській області зіткнулися локомотив і мінівен, постраждала жінка.

Раніше під Львовом товарний поїзд зійшов з рейок: рух поїздів було тимчасово змінено. Аварія сталася біля станції "Старе село" на ділянці залізниці "Львів-Ходорів".

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