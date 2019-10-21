У Львові зіткнулися дві маршрутки, постраждали 10 пасажирів

ДТП у Львові на проспекті Чорновола. Фото: Нацполіція

ДТП у Львові на проспекті Чорновола. Фото: Нацполіція

10 осіб травмовано 21 октябя через зіткнення 2 маршрутних автобусів на пр. Чорновола у Львові.

Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Зіткнення сталося на автобусній зупинці на пр. Чорновола.

зокрема зіткнулися автобуси N31 та N53 під управлінням 45-річного та 56-річного жителів Львова.

Діагнози 10 постраждалих пасажирів автобусів встановлюються медиками.

Вирішується питання про початок кримінального провадження.

Як повідомляли Українські Новини, у Львові азербайджанець на смерть збив жінку на переході.

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