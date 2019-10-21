У Львові зіткнулися дві маршрутки, постраждали 10 пасажирів

10 осіб травмовано 21 октябя через зіткнення 2 маршрутних автобусів на пр. Чорновола у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області. Зіткнення сталося на автобусній зупинці на пр. Чорновола. зокрема зіткнулися автобуси N31 та N53 під управлінням 45-річного та 56-річного жителів Львова. Діагнози 10 постраждалих пасажирів автобусів встановлюються медиками. Вирішується питання про початок кримінального провадження. Як повідомляли Українські Новини, у Львові азербайджанець на смерть збив жінку на переході. Також на початку жовтня у Львівській області зіткнулися локомотив і мінівен, постраждала жінка. Раніше під Львовом товарний поїзд зійшов з рейок: рух поїздів було тимчасово змінено. Аварія сталася біля станції "Старе село" на ділянці залізниці "Львів-Ходорів".