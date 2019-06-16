Во Львове азербайджанец насмерть сбил женщину на переходе

77-летняя женщина погибла 15 июня в 20:05 в дорожно-транспортном происшествии с участием 44-летнего гражданина Азербайджана во Львове.\r\nОб этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини.\r\nДТП произошла на ул. Горской,5.\r\nАзербайджанец на автомобиле Мерседес-Бенц совершил наезд на пешехода.\r\nОт полученных травм она умерла на месте происшествия.\r\nПо данным источников в правоохранительных органах, погибла Любовь Рассыхина - жена легендарного футболиста "Карпат" (Львов) Бориса Рассыхин, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Олимп-Л", судья международной категории по гимнастике.\r\nКак сообщали Українськi Новини, под Киевом столкнулись фура и микроавтобус, есть пострадавшие.\r\nРанее водитель легковушки умер по дороге в больницу от столкновения с самосвалом под Киевом.\r\nВ Боярке произошло тройное ДТП с двумя автобусами, 26 пострадавших.