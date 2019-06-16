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16 июня 2019, воскресенье, 14:36 203
Происшествия 2019-06-16T14:36:13+03:00
Українські Новини
Во Львове азербайджанец насмерть сбил женщину на переходе

Во Львове азербайджанец насмерть сбил женщину на переходе

77-летняя женщина погибла 15 июня в 20:05 в дорожно-транспортном происшествии с участием 44-летнего гражданина Азербайджана во Львове.

Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

ДТП произошла на ул. Горской,5.

Азербайджанец на автомобиле Мерседес-Бенц совершил наезд на пешехода.

От полученных травм она умерла на месте происшествия.

По данным источников в правоохранительных органах, погибла Любовь Рассыхина - жена легендарного футболиста "Карпат" (Львов) Бориса Рассыхин, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Олимп-Л", судья международной категории по гимнастике.

Как сообщали Українськi Новини, под Киевом столкнулись фура и микроавтобус, есть пострадавшие.

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