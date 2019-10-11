подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
11 октября 2019, пятница, 08:46 28
Происшествия 2019-10-11T08:46:45+03:00
Українські Новини
Во Львовской области столкнулись локомотив и минивэн, пострадала женщина

Во Львовской области столкнулись локомотив и минивэн, пострадала женщина

Во Львовской области на железном переезде произошло столкновение минивэна и локомотива. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Так, сообщается, что ДТП произошло в Червонограде. В аварии пострадала 43-летняя пассажирка, которая получила телесные повреждения.

"Как предварительно установили правоохранители, на железнодорожном переезде столкнулись локомотив-тепловоз ТЭМ-2 и автомобиль "Ситроен Джампи", которым управлял 46-летний местный житель", - говорится в сообщении. 

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, а также решается вопрос открытия уголовного производства.

Как сообщали Українські Новини, на трассе "Киев-Чоп" раздавило пассажирский автобус, есть погибший и раненые.

Ранее в Одесской области столкнулись грузовой автомобиль и локомотив поезда. ДТП произошло в пятницу, 26 апреля, около 8:00 на 43 километре автодороги Одесса – Измаил.

А под Львовом товарный поезд сошел с рельс: движение поездов было временно изменено. Авария произошла возле станции "Старе село" на участке железной дороги "Львов-Ходорив". 

Больше новостей о: ДТП ДТП с поездом ДТП во Львовской области

Архив
Новости
Будет хаос: Зеленский против свободного владения гражданами оружия 09:10
Портнов вызвал Порошенко в прямой эфир на любом телеканале 08:59
Во Львовской области столкнулись локомотив и минивэн, пострадала женщина 08:46
МВФ не должен выдвигать Украине политические условия для сотрудничества, - Зеленский 08:41
В Одессе пассажиры трамвая боролись с автоледи, а под Днипром задержали преступную группу 08:30
больше новостей
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
Найденная британцем деталь от трактора оказалась доисторической золотой гривной 17:27
Военные АТО подозревали убитого в работе на боевиков ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Похоронили вместе с телевизором: Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области 12:56
Мендель во время пресс-марафона указала журналистам на выход 12:03
В США семья забрала домой 20 кг кокаина, которые обнаружила на пляже 16:50
больше новостей
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Татьяна Чорновол.
Чорновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе 12:30
Директор Закарпатского облавтодора Иван Немеш
Идеальное преступление: Глава Закарпатского облавтодора помог украсть 2 млн гривен, признал вину и получил 15 тыс. гривен штрафа 16:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok