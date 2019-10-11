Во Львовской области столкнулись локомотив и минивэн, пострадала женщина

Во Львовской области на железном переезде произошло столкновение минивэна и локомотива. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Так, сообщается, что ДТП произошло в Червонограде. В аварии пострадала 43-летняя пассажирка, которая получила телесные повреждения.

"Как предварительно установили правоохранители, на железнодорожном переезде столкнулись локомотив-тепловоз ТЭМ-2 и автомобиль "Ситроен Джампи", которым управлял 46-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, а также решается вопрос открытия уголовного производства.

Как сообщали Українські Новини, на трассе "Киев-Чоп" раздавило пассажирский автобус, есть погибший и раненые.

Ранее в Одесской области столкнулись грузовой автомобиль и локомотив поезда. ДТП произошло в пятницу, 26 апреля, около 8:00 на 43 километре автодороги Одесса – Измаил.

А под Львовом товарный поезд сошел с рельс: движение поездов было временно изменено. Авария произошла возле станции "Старе село" на участке железной дороги "Львов-Ходорив".