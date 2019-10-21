Я б хотів, щоб ми відокремлювали артистів і політиків. Це лише гумор, - один з "Слуг народу"

Член комітету Верховної Ради з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики Олександр Качура (фракція "Слуга народу") заявив, що потрібно відокремлювати артистів від політиків. Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.



"Я хотів би, щоб ми відокремлювали артистів від політиків, від політичних процесів, тому що я не думаю, що авторський колектив "95 Кварталу" або представники хору Верьовки мали наміру когось образити. Це всього лише гумор, це зріз усіх політичних процесів, які відбуваються", - сказав він.

В останньому випуску "Вечірнього кварталу" артист шоу Євген Кошовий разом з хором імені Григорія Верьовки під музику української народної пісні "Горіла сосна, палала" висміяли підпал будинку колишньої глави Національного банку Валерії Гонтаревої в селі Гореничі, переробивши текст пісні "Горіла хата, палала, у Лондоні жінка плакала... Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича".



Качура зазначив, що "95 квартал" раніше висміював депутатів Ради від "Слуги народу".



"Валерія Гонтарева - публічна особа. Вона займала одну з 5 найбільш важливих посад у країні. Народ України та авторський колектив, на мою думку, мають право так чи інакше жартувати з цього приводу, як і про мене, як народного депутата і про нашу фракції", - заявив депутат.



Як повідомляли "Українські новини", у понеділок співголова фракції "Європейська солідарність" у Раді Ірина Геращенко вважає огидним номер "95 кварталу" за участю Національного академічного хору ім. Григорія Верьовки про підпал будинку Валерії Гонтаревої, лідер партії "Голос" і депутат парламенту Святослав Вакарчук - "дном".



В останньому випуску "Вечірнього кварталу" Євген Кошовий разом з хором імені григорія Верьовки переробили текст пісні про Гонтареву з "Горіла сосна, палала" на "Горіла хата, палала, у Лондоні жінка плакала... ".