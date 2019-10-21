Селище на Донбасі хоче називатися Нью-Йорком

У Донецькій області в селищі Новгородське частина жителів знову виступила за те, щоб перейменувати населений пункт в Нью-Йорк. Про це повідомляє "freeradio".

Селище знаходиться біля смт. Неліповка і підпорядковане Торецькій військово-цивільній адміністрації.



Очільник області Павло Кириленко повідомив, що він не проти повернення історичної назви.



"Якщо мешканці мають таке бажання обґрунтоване і проговорено спільно між собою, то воно (клопотання - ред.) буде розглянуто і прийнято позитивно", - заявив Кириленко.



Зазначимо, згідно законодавства України, після погодження про перейменування від керівництва області, це питання повинні розглядати у Верховній Раді.



Повідомляється, що у Верховну Раду минулого скликання двічі подавали проект постанови про перейменування Новгородського в Нью-Йорк. Однак, обидва проекти були відкликані у зв'язку з переобранням Верховної Ради України.



Для довідки: Назва Нью-Йорк для міста не нова, а історична. За даними видання Етнографічний Донбас населений пункт заснували в 1877 році німці, яких запросила імператриця Катерина II. Селище міського типу пробуло з такою назвою до 1951 року. Президія Верховної Ради Української РСР видали указ про перейменування селища міського типу Нью-Йорк в Новгородське.

Фото: "freeradio"

Нагадаємо, раніше бойовики обстріляли Новгородське, в результаті чого був поранений місцевий житель.



Також сотні жителів прифронтових Новгородського і Торецька виходили на акцію протесту через тривалу проблему з водопостачанням.