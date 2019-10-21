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21 жовтня 2019, понеділок, 17:53 17
Суспільство 2019-10-21T19:00:03+03:00
Українські Новини
Селище на Донбасі хоче називатися Нью-Йорком

Селище на Донбасі хоче називатися Нью-Йорком

Нью-Йорк, Донецька область, Новгородське, Павло Кириленко, Торецька адміністрація
Новгородське. Фото:
Новгородське. Фото: "Шукач"

У Донецькій області в селищі Новгородське частина жителів знову виступила за те, щоб перейменувати населений пункт в Нью-Йорк. Про це повідомляє "freeradio".

Селище знаходиться біля смт. Неліповка і підпорядковане Торецькій військово-цивільній адміністрації.

Очільник області Павло Кириленко повідомив, що він не проти повернення історичної назви.

"Якщо мешканці мають таке бажання обґрунтоване і проговорено спільно між собою, то воно (клопотання - ред.) буде розглянуто і прийнято позитивно", - заявив Кириленко.

Зазначимо, згідно законодавства України, після погодження про перейменування від керівництва області, це питання повинні розглядати у Верховній Раді.

Повідомляється, що у Верховну Раду минулого скликання двічі подавали проект постанови про перейменування Новгородського в Нью-Йорк. Однак, обидва проекти були відкликані у зв'язку з переобранням Верховної Ради України.

Для довідки: Назва Нью-Йорк для міста не нова, а історична. За даними видання Етнографічний Донбас населений пункт заснували в 1877 році німці, яких запросила імператриця Катерина II. Селище міського типу пробуло з такою назвою до 1951 року. Президія Верховної Ради Української РСР видали указ про перейменування селища міського типу Нью-Йорк в Новгородське.

Фото:Фото: "freeradio"

Нагадаємо, раніше бойовики обстріляли Новгородське, в результаті чого був поранений місцевий житель.

Також сотні жителів прифронтових Новгородського і Торецька виходили на акцію протесту через тривалу проблему з водопостачанням.

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