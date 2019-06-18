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18 июня 2019, вторник, 13:21 432
Происшествия 2019-06-18T13:23:26+03:00
Українські Новини
В Донецкой области – митинги из-за отсутствия водоснабжения КП "Вода Донбасса"

В Донецкой области – митинги из-за отсутствия водоснабжения КП "Вода Донбасса"

Питьевая вода (иллюстрация). Фото: tsv.ks.ua
Питьевая вода (иллюстрация). Фото: tsv.ks.ua

16 июня несколько сотен жителей прифронтовых Новгородского и Торецка (Донецкая область) вышли на акцию протеста из-за длительной проблемы с водоснабжением.

Об этом сообщило интернет-издание Donbass live.

"Люди просто возмущены, поскольку наблюдаются явные нарушения прав, и это можно назвать настоящей диверсией и политическим давлением, связанным с избирательным процессом. Идет прямое раскачивания ситуации и целенаправленное разрушение инфраструктуры прифронтового региона", - отметил тореччанин, председатель общественной организации (ОО) "Твой новый город" Владимир Елец.

Напомним, что Новгородское вместе с еще 12 населенными пунктами остаются без воды еще с 23 мая. Причина - насосные станции области отключены от электричества из-за огромных долгов КП "Вода Донбасса" перед поставщиком последней надежды "Укринтерэнэрго".

Такая ситуация сильно возмущает местных жителей, которые вынуждены в жару выживать без необходимого количества воды.

По словам Владимира Ельца, сегодня участники митинга записали видеообращение к областной власти, премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и Президенту Владимиру Зеленскому.

"Также была создана инициативна группа из местных жителей, которая занимается контролем за решением ситуации. Кроме того, ОО "Твой новый город" готовит обращение в профильные министерства и структуры, поскольку видит явную диверсию", - сказал Владимир Елец.

Местные жители будут обращаться и к омбудсмену из-за нарушения своих конституционных прав.

"Подвоз питьевой воды есть, но этого недостаточно, потому что люди, которые живут в многоэтажках, ее недополучают и вынуждены самостоятельно нести на верхние этажи. Кроме того, тревожной становится санитарно-эпидемиологическая ситуация, потому что без воды в жару просто невозможно", - подчеркнул Владимир Елец.

Жители прифронтовых населенных пунктов ждут от власти адекватных ответов и быстрейшего решения гуманитарной проблемы.

Напомним, ранее в Константиновке люди перекрыли автодорогу из-за отсутствия водоснабжения.

Как ранее сообщалось, 27 мая без воды остались 6 населенных пунктов, в том числе города Бахмут и Соледар. Водоснабжение с 23 мая прекратилось в 16 населенных пунктах Донбасса.

Напомним, жители Донецкой области обратились с петицией к Президенту Зеленскому по вопросу подключения к электроэнергии КП "Вода Донбасса".

Напомним, вопрос водоснабжения КП "Вода Донбасса" Кабинет Министров Украины рассматривает с начала апреля 2019 года. В частности, вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко по итогам совещания 3 апреля поручил Министерству экономического развития и торговли предоставить государственную помощь КП "Компания "Вода Донбасса" (у  предприятия накоплены долги по оплате за использованную электроэнергию).

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