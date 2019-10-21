Під Одесою пожежа знищила велике підприємство по виробництву часнику

У понеділок, 21 жовтня, в селі Степанівка Одеській області згоріло підприємство по переробці часнику "Агро-Патріот". Про це в Facebook повідомила засновник компанії Наталія Сударкіна.

За інформацією ДСНС в Одеській області, сигнал про пожежу на підприємстві надійшов о 6:57. Займання сталося в одноповерховій металевій будову. Рятувальники локалізували пожежу о 8:38 на площі 1000 квадратних метрів. Гасіння триває. Постраждалих або загиблих в результаті НП немає.

"Ми будували часниковий бізнес більше 10 років... Починали 10 га землі без техніки, грошей і досвіду... Ми вірили у свою мрію, і робили неможливі речі... Сміливо можу сказати, що сьогодні ми лідери цієї галузі в Україні, ми експортуємо нашу продукцію в США,Канаду і Європу, прийняли замовлення на Японію - найвимогливіші ринки в світі! Ми боролися з системою, гос "помічниками", відбивалися від рейдерсикх атак, обшуків і арештів техніки, від сфабрикованих кримінальних справ і вимог віддати бізнес... Сьогодні все закінчилося... Агро-Патріот помер..." - написала Сударкіна.

За даними Наталії Сударкиной, на території підприємства згорів корпус і склади. Причини займання встановлюються.

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