підписатися на розсилку
24.85 25.25
27.45 28.05
˟
  • Новини
  • Події
  • Під Одесою пожежа знищила велике підприємство по виробництву часнику
21 жовтня 2019, понеділок, 15:18 48
Події 2019-10-21T19:00:06+03:00
Українські Новини
Під Одесою пожежа знищила велике підприємство по виробництву часнику

Під Одесою пожежа знищила велике підприємство по виробництву часнику

пожежа, часник, Пожежа на виробництві
Пожежа на підприємстві. Фото: Наталія Сударкіна.
Пожежа на підприємстві. Фото: Наталія Сударкіна.

У понеділок, 21 жовтня, в селі Степанівка Одеській області згоріло підприємство по переробці часнику "Агро-Патріот". Про це в Facebook повідомила засновник компанії Наталія Сударкіна.

За інформацією ДСНС в Одеській області, сигнал про пожежу на підприємстві надійшов о 6:57. Займання сталося в одноповерховій металевій будову. Рятувальники локалізували пожежу о 8:38 на площі 1000 квадратних метрів. Гасіння триває. Постраждалих або загиблих в результаті НП немає.

"Ми будували часниковий бізнес більше 10 років... Починали 10 га землі без техніки, грошей і досвіду... Ми вірили у свою мрію, і робили неможливі речі... Сміливо можу сказати, що сьогодні ми лідери цієї галузі в Україні, ми експортуємо нашу продукцію в США,Канаду і Європу, прийняли замовлення на Японію - найвимогливіші ринки в світі! Ми боролися з системою, гос "помічниками", відбивалися від рейдерсикх атак, обшуків і арештів техніки, від сфабрикованих кримінальних справ і вимог віддати бізнес... Сьогодні все закінчилося... Агро-Патріот помер..." - написала Сударкіна.

За даними Наталії Сударкиной, на території підприємства згорів корпус і склади. Причини займання встановлюються.

 

Нагадаємо, величезний київський пляжний комплекс Bora Bora згорів: подробиці пожежі.

Раніше також пожежа сталася на хімпідприємстві під Львовом: шкідливих речовин в повітрі не виявили.

Більше новин про: пожежа часник Пожежа на виробництві

Архів
Новини
У Запорізькій області чоловік нацькував на поліцейських собаку 19:10
Рахунки "Укргазвидобування" заблоковані 18:47
Екс-міністр аграрної політики Кутовий загинув в авіакатастрофі 18:40
Я б хотів, щоб ми відокремлювали артистів і політиків. Це лише гумор, - один з "Слуг народу" 18:31
Реприватизація великих об'єктів негативно позначиться на показниках бюджету-2020, - ЗМІ 18:18
більше новин
Хмельницька АЕС. Фото: klyuch.com.ua
Аварія на Хмельницькій АЕС: слідство підозрює диверсію 16:43
У Луганській області 80 тис. жителів знову залишились без води 11:20
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
У Чехії контррозвідка викрила російську шпигунську мережу 16:43
Імпортована в Бурштинський енергоострів електроенергія продається на 26% дорожче виробленої на БуТЕС, - Бутенко 10:31
більше новин
РФ визнала українців і білорусів "носіями російської мови", спростивши для них отримання громадянства 08:50
Юрій Луценко. Скріншот: Михайло Добкін/Facebook
Луценко вчить англійську в елітній школі на березі Темзи 23:50 Інфографіка
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
Хмельницька АЕС. Фото: klyuch.com.ua
Аварія на Хмельницькій АЕС: слідство підозрює диверсію 16:43
Сьогодні київська підземка може змінити роботу через матч на НСК "Олімпійський" 12:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok