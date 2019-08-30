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30 августа 2019, пятница, 21:21 22
Политика 2019-08-30T21:26:31+03:00
Українські Новини
Пожар на химпредприятии под Львовом: вредных веществ в воздухе не обнаружили

Пожар на химпредприятии под Львовом: вредных веществ в воздухе не обнаружили

Пожар на предприятии
Пожар на предприятии "Ника Друк". Фото: ГосЧС

Пожар без жертв произошел в пятницу, 30 августа, на территории химического предприятия "Ника Друк" около Львова.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Государственной службы чрезвычайных ситуаций во Львовской области.

"30 августа в 13:49 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в с. Чишки, по улице Леси Украинки, 53, Пустомытовского района. Пожар возник на открытой территории складских помещений предприятия", - сообщил он.

На место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения Львовской области по повышенному номеру (рангу) вызова.

На открытой территории складских помещений хранились легковоспламеняющиеся материалы.

Ориентировочная площадь пожара составляла 800 кв. м.

Огонь перекинулся на рядом расположенное 2-этажное здание.

Пожар был локализован в 15:44 и ликвидирован в 18:17.

По оперативной информации, огнем уничтожено грузовик и 3 легковых автомобиля.

К ликвидации пожара было привлечено 30 единиц спецтехники и 114 спасателей.

Обстоятельства возникновения пожара и причину возгорания выясняют правоохранители.

Специалисты группы специальных работ по радиационной, химической и биологической защиты химико-радиометрической лаборатории Главного управления ГосЧС во Львовской области совершили 7 замеров воздуха по периметру территории складских помещений, на которой возник пожар.

Предельной допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено.

Предприятие специализируется на изготовлении химической продукции, в частности изделий из пластмассы, а также оптовой торговле химпродуктами.

Пожар на предприятии Пожар на предприятии "Ника Друк". Фото: ГосЧС

Как сообщали Укрїнські Новини, в январе произошел пожар на заводе подсолнечного масла под Львовом. 

Также в январе в Калуше ликвидировали пожар на химическом заводе.

Больше новостей о: пожар на химзаводе пожар во Львовской области Ника Друк

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