Пожар на химпредприятии под Львовом: вредных веществ в воздухе не обнаружили

Пожар без жертв произошел в пятницу, 30 августа, на территории химического предприятия "Ника Друк" около Львова.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Государственной службы чрезвычайных ситуаций во Львовской области.\r\n"30 августа в 13:49 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в с. Чишки, по улице Леси Украинки, 53, Пустомытовского района. Пожар возник на открытой территории складских помещений предприятия", - сообщил он.\r\nНа место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения Львовской области по повышенному номеру (рангу) вызова.\r\nНа открытой территории складских помещений хранились легковоспламеняющиеся материалы.\r\nОриентировочная площадь пожара составляла 800 кв. м.\r\nОгонь перекинулся на рядом расположенное 2-этажное здание.\r\nПожар был локализован в 15:44 и ликвидирован в 18:17.\r\nПо оперативной информации, огнем уничтожено грузовик и 3 легковых автомобиля.\r\nК ликвидации пожара было привлечено 30 единиц спецтехники и 114 спасателей.\r\nОбстоятельства возникновения пожара и причину возгорания выясняют правоохранители.\r\nСпециалисты группы специальных работ по радиационной, химической и биологической защиты химико-радиометрической лаборатории Главного управления ГосЧС во Львовской области совершили 7 замеров воздуха по периметру территории складских помещений, на которой возник пожар.\r\nПредельной допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено.\r\nПредприятие специализируется на изготовлении химической продукции, в частности изделий из пластмассы, а также оптовой торговле химпродуктами.\r\n\r\n\r\n\r\nПожар на предприятии "Ника Друк". Фото: ГосЧС\r\nКак сообщали Укрїнські Новини, в январе произошел пожар на заводе подсолнечного масла под Львовом. \r\nТакже в январе в Калуше ликвидировали пожар на химическом заводе.