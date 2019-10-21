Горбатюк вимагає від Рябошапки скасувати звільнення своїх підлеглих

Начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк просить генпрокурора Руслана Рябошапку скасувати звільнення 4 своїх підлеглих - працівників управління.

Про це йдеться в листі Горбатюка до Рябошапки, копія якого є в розпорядженні Українських Новин.

"Прошу скасувати незаконні накази про звільнення з органів прокуратури заступників начальника управління Безщасного, Тарасюка, а також начальників третього слідчого відділу Дем'яненко та його заступника Крупки", - йдеться у зверненні.

Горбатюк вважає незаконним звільнення зазначених працівників, оскільки на них не поширюється норма про звільнення в рамках реформування Генпрокуратури.

Крім того, Горбатюк підкреслює, що звільнені співробітники розслідують резонансні кримінальні провадження і повинні їх завершити. Також він вказує на те, що звільнення цих працівників блокує їх переаедення в Державне бюро розслідувань.

Горбатюк також просить Рябошапку відповісти на його рапорт про наявність порушень при проведенні переатестації керівництва і співробітників Управління спецрозслідувань.

Як повідомляли Українські Новини, Директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров заявив, що ГПУ проігнорувала рішення ЄСПЛ за фактами порушення Горбатюком прав людини. Також генпрокурор Рябошапка заявив про ліквідацію управління спецрозслідувань ГПУ і попросив Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності Дубневича.