Хор імені Верьовки заспівав пісню про палаючий будинок Гонтаревої за тисячу євро

Гендиректор і художній керівник хору імені Верьовки Зіновій Корінець у коментарі 24 каналу прокоментував скандальний номер студії "Кварталу 95" про підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтарєвої.

За словами Корінцю, ідея номери належала режисерам "Кварталу". Він додав, що в якійсь мірі піддався на вмовляння і погодився на участь хору імені Верьовки у скандальному номері.

"Нас запевнили, що це такий стьоб. Вони ж над усіма кепкують. Над президентом, політиками. Нас попросили заспівати разом з Кварталом", – підкреслив Корінець.

Він також зазначив, що хор часто працює за контрактами. За його словами, на цей раз "Квартал" заплатив їм 30 тисяч гривень за виступ у номері.

У той же час керівник хору підкреслив, що ніколи і в думках не мав наміру говорити про те антиукраїнському.

На уточнююче питання журналіста, чи не боїться він якихось мітингів на концертах з приводу цього, він відповів: "Так, можливо, на жаль".

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Як повідомляли Українські Новини, "Вечірній квартал" висміяв підпал будинку Гонтарєвої: Коломойський сказав "Браво!".

Нагадаємо, що Хор імені Верьовки відкривав і закривав гімном сесію Верховної Ради.