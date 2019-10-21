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21 жовтня 2019, понеділок, 11:38 71
Суспільство 2019-10-21T14:38:10+03:00
Українські Новини
Хор імені Верьовки заспівав пісню про палаючий будинок Гонтаревої за тисячу євро

Хор імені Верьовки заспівав пісню про палаючий будинок Гонтаревої за тисячу євро

Квартал 95, Валерія Гонтарева, Підпал будинку, Хор імені Верьовки

Гендиректор і художній керівник хору імені Верьовки Зіновій Корінець у коментарі 24 каналу прокоментував скандальний номер студії "Кварталу 95" про підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтарєвої.

За словами Корінцю, ідея номери належала режисерам "Кварталу". Він додав, що в якійсь мірі піддався на вмовляння і погодився на участь хору імені Верьовки у скандальному номері.

"Нас запевнили, що це такий стьоб. Вони ж над усіма кепкують. Над президентом, політиками. Нас попросили заспівати разом з Кварталом", – підкреслив Корінець.

Він також зазначив, що хор часто працює за контрактами. За його словами, на цей раз "Квартал" заплатив їм 30 тисяч гривень за виступ у номері.

У той же час керівник хору підкреслив, що ніколи і в думках не мав наміру говорити про те антиукраїнському.

На уточнююче питання журналіста, чи не боїться він якихось мітингів на концертах з приводу цього, він відповів: "Так, можливо, на жаль". 

Як повідомляли Українські Новини, "Вечірній квартал" висміяв підпал будинку Гонтарєвої: Коломойський сказав "Браво!".

Нагадаємо, що Хор імені Верьовки відкривав і закривав гімном сесію Верховної Ради.

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