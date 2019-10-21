Акції Ferrexpo п'ятий тиждень продовжують падіння, за минулий знизилися на 6,7%

14-18 жовтня вартість акцій контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанії Ferrexpo plc (Великобританія) знизилася на 6,7% або на 0,07 фунта стерлінгів до 1,335 фунта стерлінгів, таким чином вартість акцій компанії знижується п'ятий тиждень поспіль.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією на біржі, 16 жовтня вартість акцій різко впала до 1,348 фунта стерлінгів, а потім 17 жовтня вартість акцій знову знизилася до 1,335 фунтів стерлінгів.

При цьому найбільша ціна акцій у розмірі 1,431 футів стерлінгів була зафіксована 14 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, держбюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Ради та колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго.

Також 4-11 жовтня акції Ferrexpo впали на 6,1% до 1,47 фунта стерлінгів.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського ГЗК, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.