підписатися на розсилку
24.85 25.25
27.45 28.05
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Акції Ferrexpo п'ятий тиждень продовжують падіння, за минулий знизилися на 6,7%
21 жовтня 2019, понеділок, 11:14 25
Економіка 2019-10-21T15:30:04+03:00
Українські Новини
Акції Ferrexpo п'ятий тиждень продовжують падіння, за минулий знизилися на 6,7%

Акції Ferrexpo п'ятий тиждень продовжують падіння, за минулий знизилися на 6,7%

Ferrexpo, Костянтин Жеваго, акції компаній

14-18 жовтня вартість акцій контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область) компанії Ferrexpo plc (Великобританія) знизилася на 6,7% або на 0,07 фунта стерлінгів до 1,335 фунта стерлінгів, таким чином вартість акцій компанії знижується п'ятий тиждень поспіль.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією на біржі, 16 жовтня вартість акцій різко впала до 1,348 фунта стерлінгів, а потім 17 жовтня вартість акцій знову знизилася до 1,335 фунтів стерлінгів.

При цьому найбільша ціна акцій у розмірі 1,431 футів стерлінгів була зафіксована 14 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, держбюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Ради та колишнього власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго.

Також 4-11 жовтня акції Ferrexpo впали на 6,1% до 1,47 фунта стерлінгів.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського ГЗК, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.

Більше новин про: Ferrexpo Костянтин Жеваго акції компаній

Архів
Новини
Конкурс СРП: інвестори очікують політичних гарантій від України 15:25
САП визнає власні маніпуляції у справі Роттердам +, - адвокат 15:24
Нардеп Льовочкін вимагає від Кабміну вжити заходів для стабільного проходження опалювального сезону 14:49
Лукашенко розповів, якого зросту повинні бути нормальні жінки 14:47
В Україні з'явився другий після Арбузова кращий голова центробанку Центральної та Східної Європи 14:22
більше новин
У Луганській області 80 тис. жителів знову залишились без води 11:20
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
Імпортована в Бурштинський енергоострів електроенергія продається на 26% дорожче виробленої на БуТЕС, - Бутенко 10:31
РФ визнала українців і білорусів "носіями російської мови", спростивши для них отримання громадянства 08:50
Forward Bank підключає своїх клієнтів до системи безконтактних розрахунків Google Pay 12:29
більше новин
РФ визнала українців і білорусів "носіями російської мови", спростивши для них отримання громадянства 08:50
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
Юрій Луценко. Скріншот: Михайло Добкін/Facebook
Луценко вчить англійську в елітній школі на березі Темзи 23:50 Інфографіка
Сьогодні київська підземка може змінити роботу через матч на НСК "Олімпійський" 12:00
Пенсійний фонд знизив показник середньої зарплати для пенсії 06:40 Інфографіка
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok