Акции Ferrexpo четвертую неделю продолжают падение, за прошлую понизились на 6,1%

Стоимость акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) снизилась на 6,1%, или на 0,09 фунта стерлингов до 1,47 фунта стерлингов 4-11 октября.\r\nОб этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.\r\n4 октября цена за акцию составляла 157,3 пенса, 11 октября - 147,7 пенса.\r\nНаименьшая цена зафиксирована 11 октября, наибольшая - 4 октября.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Рады и бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.\r\nТакже 27 сентября - 4 октября акции Ferrexpo снизились на 2,5% до 1,57 фунта стерлингов.\r\nFerrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.