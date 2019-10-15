Акции Ferrexpo четвертую неделю продолжают падение, за прошлую понизились на 6,1%

Стоимость акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) снизилась на 6,1%, или на 0,09 фунта стерлингов до 1,47 фунта стерлингов 4-11 октября.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

4 октября цена за акцию составляла 157,3 пенса, 11 октября - 147,7 пенса.

Наименьшая цена зафиксирована 11 октября, наибольшая - 4 октября.

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Рады и бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Также 27 сентября - 4 октября акции Ferrexpo снизились на 2,5% до 1,57 фунта стерлингов.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.