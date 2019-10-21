Справа Гандзюк: СБУ почала розслідувати навмисну недбалість поліції

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти співробітників Головного управління Національної поліції у Херсонській області через недбалість при розслідуванні вбивства виконуючої обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що справу відкрито 7 червня Головним слідчим управлінням СБУ за фактом неналежного виконання працівниками ГУ Нацполіції в Херсонській області покладених на них обов'язків, у зв'язку з чим, у кримінальному провадженні про напад на Гандзюк не вдалося повною мірою зібрати докази і затримати винних осіб.

Розслідування ведеться за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 6 червня Покровський районний суд Дніпропетровської області виніс вирок виконавцям нападу на Гандзюк.

Засуджені 5 колишніх бійців "Української добровольчої армії", брали участь у АТО.

Так, Сергій Торбін засуджений до 6,5 років позбавлення волі, Микита Грабчук - до 6 років, Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський - до 4 років, а Віктор Горбунов - до 3 років в'язниці.

У квітні Генеральна прокуратура зняла з голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера підозру в організації вбивства Гандзюк і повідомила йому про підозру в організації нанесення їй тілесних ушкоджень.

31 липня 2018 року в центрі Херсона Гандзюк облили сірчаною кислотою, 4 листопада 2018 року вона померла в лікарні від отриманих ран.