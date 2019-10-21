Після 7-ми тижневого падіння вартість акцій МХП збільшилася на 5,5%

З 14 по 18 жовтня котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі після 7-тижневого падіння зросли на 5,45%, або на 0,46 долара, до 8,9 долара.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно з нею, з 14 по 16 жовтня котирування різко збільшилися до 8,8 долара, при цьому 17 жовтня вартість акцій впала до 8,62 долара, а 18 жовтня піднялася до 8,9 доларів за акцію.

В цілому операції здійснювалися впродовж усього тижня.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 14% (в порівнянні з рівнем котирувань 2 січня - 10,35 долара).

Як повідомляли Українські Новини, з 4 по 10 жовтня акції МХП продовжили падіння 7-ю тиждень поспіль і знизилися за поточну на 0,2%.

Також АМКУ почав розслідування щодо можливого монопольного становища компанії.