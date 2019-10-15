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15 октября 2019, вторник, 09:31 270
Экономика 2019-10-15T09:51:26+03:00
Українські Новини
Акции МХП продолжают снижаться 7-ю неделю подряд и упали за прошлую на 2 цента

Акции МХП продолжают снижаться 7-ю неделю подряд и упали за прошлую на 2 цента

С 4 по 11 октября котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже продолжили снижаться 7-ю неделю подряд и упали на 0,2%, или на 0,02 доллара, до 8,44 доллара.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно ей, с 4 по 7 октября котировки резко увеличились до 8,78 доллара, однако уже с 8 октября начали постепенно снижаться до 8,44 доллара 10 октября и продержались на таком уровне до 11 октября.

В целом сделки совершались на протяжении всей недели.

С начала года котировки акций компании снизились на 18,5% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 10,35 доллара).

Как сообщали Українські Новини, с 27 сентября по 4 октября акции МХП продолжили падение 6-ю неделю подряд и снизились за текущую на 6%.

Также АМКУ начал расследование относительно возможного монопольного положения компании.

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