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21 жовтня 2019, понеділок, 08:42 12
Президент 2019-10-21T10:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський прибув з робочим візитом до Японії

Зеленський прибув з робочим візитом до Японії

Володимир Зеленський, Японія, офіційний візит
Зеленський в Японії. Фото: twitter/ВП
Зеленський в Японії. Фото: twitter/ВП

Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії с робочим візитом, в рамках якого він візьме участь у церемонії інтронізації Імператора Нарухіто 21-24 жовтня після того, як вперше за 200 років японський імператор зрікся престолу.

Як повідомляє сторінка офісу президента в twitter, програмою візиту передбачені зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.

Як повідомляли Українські Новини, Японію на інавгурації Зеленського представив спецпосланець прем'єра Тояма. Тим часом Китай сподівається на офіційний візит Зеленського в Пекін.

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