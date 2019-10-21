Зеленський прибув з робочим візитом до Японії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії с робочим візитом, в рамках якого він візьме участь у церемонії інтронізації Імператора Нарухіто 21-24 жовтня після того, як вперше за 200 років японський імператор зрікся престолу.

Як повідомляє сторінка офісу президента в twitter, програмою візиту передбачені зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.

Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Японії. pic.twitter.com/xiS9QSkSiY — Офіс Президента (@APUkraine) 21 октября 2019 г.

Як повідомляли Українські Новини, Японію на інавгурації Зеленського представив спецпосланець прем'єра Тояма. Тим часом Китай сподівається на офіційний візит Зеленського в Пекін.