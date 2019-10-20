Зеленский завтра улетит в Японию на интронизацию императора

Президент Владимир Зеленский посетит Японию с рабочим визитом для участия в церемонии интронизации Императора Нарухито 21-24 октября после того, как впервые за 200 лет японский император отрекся от престола

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса", - сказано в нем.

Запланировано также ряд двусторонних встреч Зеленского с лидерами зарубежных стран.

Согласно конституции Японии, император - символ нации, однако часть японцев все еще считает, что к нему следует относиться как к божеству.

Как сообщали Українськi Новини, Японию на инаугурации Зеленского представил спецпосланник премьера Тояма. Тем временем Китай надеется на официальный визит Зеленского в Пекин.