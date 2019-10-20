Зеленський завтра вилетить до Японії на інтронізацію імператора

Президент Володимир Зеленський відвідає Японію з робочим візитом для участі в церемонії інтронізації Імператора Нарухіто 21-24 жовтня після того, як вперше за 200 років японський імператор зрікся престолу

Про це йдеться в повідомленні Офісу Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Програмою візиту передбачено зустрічі Глави держави з Прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської Асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу", - сказано в ньому.

Заплановано також низку двосторонніх зустрічей Зеленського з лідерами зарубіжних країн.

Згідно з конституцією Японії, імператор - символ нації, однак частина японців все ще вважає, що до нього слід ставитись як до божества.

Як повідомляли Українські Новини, Японію на інавгурації Зеленського представив спецпосланець прем'єра Тояма. Тим часом Китай сподівається на офіційний візит Зеленського до Пекіну.