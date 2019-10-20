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20 жовтня 2019, неділя, 20:09 16
Зовнішня політика 2019-10-20T22:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський завтра вилетить до Японії на інтронізацію імператора

Зеленський завтра вилетить до Японії на інтронізацію імператора

Президент України, Володимир Зеленський, Японія, інтронізація, Імператор, Україна-Японія
Володимир Зеленський.Фото: Офіс Президента України
Володимир Зеленський.Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський відвідає Японію з робочим візитом для участі в церемонії інтронізації Імператора Нарухіто 21-24 жовтня після того, як вперше за 200 років японський імператор зрікся престолу.

Про це йдеться в повідомленні Офісу Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Програмою візиту передбачено зустрічі Глави держави з Прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської Асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу", - сказано в ньому.

Заплановано також низку двосторонніх зустрічей Зеленського з лідерами зарубіжних країн.

Згідно з конституцією Японії, імператор - символ нації, однак частина японців все ще вважає, що до нього слід ставитись як до божества.

Як повідомляли Українські Новини, Японію на інавгурації Зеленського представив спецпосланець прем'єра Тояма. Тим часом Китай сподівається на офіційний візит Зеленського до Пекіну.

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