Впервые за 200 лет японский император отрекся от престола

В настоящее время японский император Акихито является единственным в мире царствующим императором. 30 апреля 2019 года Акихито добровольно покинул престол, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито. Это первый император за последние 200 лет (после Кокаку), отрекшийся от престола, сообщает "Русская служба BBC".

Возраст и состояние здоровья уже не позволяют императору Акихито исполнять свои обязанности, и правительство разрешило ему отречься от престола.

На протяжении своей многовековой истории японская монархия была настолько далека от обычных людей, что когда в 1945 году японцы услышали по радио голос своего императора Хирохито, объявляющего о поражении страны во Второй мировой войне, многие не поверили. Хирохито публично отказался от претензий на божественное происхождение императорской семьи в рамках капитуляции Японии после Второй мировой войны.

Акихито родился 23 декабря 1933 года, он 125-й по счету император в этом роду, который существует более 2600 лет. Это делает династию императора старейшей наследственной монархией в мире.

7 января 1989 года наследный принц стал императором Японии, унаследовав трон после смерти отца. Официальные церемонии по поводу восшествия на престол продолжались около двух лет.

Согласно конституции Японии, император - символ нации, однако часть японцев все еще считает, что к нему следует относиться как к божеству.

Как сообщали Українські Новини, король Испании отрекся от престола в 2014 году.

Ранее Бенедикт XVI впервые рассказал, почему отрекся от папского престола.

В 2012 году ммператор Японии перенес вторую операцию на легких.