Кабінет міністрів погодив призначення Чернишова на посаду голови Київської ОДА

Кабінет міністрів України погодив призначення бізнесмена Олексія Чернишова новим головою Київської обласної державної адміністрації. Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Повідомляється, що на засіданні 20 жовтня уряд погодив призначення Олексія Чернишова головою Київської ОДА. Раніше, сьогодні стало відомо, що чинний глава Київської ОДА Михайло бно-Айріян написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленського з проханням підтримати його відставку. Чиновник йде з посади через всього 100 днів після призначення на тлі критики з боку частини правлячої партії.

Про Олексія Чернишова відомо, що він є засновником інвестиційної компанії VI2 Partners, а також головою Наглядової ради бізнес-асоціації Український клуб нерухомості. Крім того, раніше Чернишова рекомендували 14 професійних і громадських об'єднань в якості кандидата на пост глави Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

Як повідомляли Українські Новини, голова Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян подав у відставку.

Раніше 3 заступників голови Львівської обладміністрації подали у відставку.