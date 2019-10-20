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  • У Києві три підлітки залізли на Південний міст і їх довелося знімати звідти
20 жовтня 2019, неділя, 17:41 12
Події 2019-10-20T19:30:01+03:00
Українські Новини
У Києві три підлітки залізли на Південний міст і їх довелося знімати звідти

У Києві три підлітки залізли на Південний міст і їх довелося знімати звідти

підлітки, Південний міст
Підлітки залізли на міст. Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua
Підлітки залізли на міст. Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Поліцейські зняли з Південного мосту в Києві двох підлітків і юнака, які піднялися на 130-метрову висоту заради селфи. Про це повідомили в прес-службі Патрульної поліції України.

"Близько полудня в суботу, 19 жовтня, поліцейським надійшла інформація про трьох невідомих, які намагалися залізти на Південний міст. Патрульні прибули за вказаною адресою. Поліцейським вдалося забратися на верхівку мосту, де вони виявили трьох невідомих. Оскільки існувала реальна загроза життю, інспекторам довелося затримувати зазначених осіб", - йдеться в повідомленні.

Трьома невідомими виявилися два хлопчика, 12 і 13 років, і 20-річний юнак.

За словами дітей, їх товариш хотів втілити свою мрію, піднятися на міст і зробити фото. Надалі з дітьми працюватимуть інспектори ювенальної превенції.

Підлітки на мосту. Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.uaПідлітки на мосту. Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, дві дитини загинули під Запоріжжям, намагаючись зробити селфі. Також підліток впав з мосту під час селфі в Харківській області.

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