Подросток упал с моста во время селфи в Харьковской области

В поселке Селлекционном в Харьковской области 13-летний парень упал с железнодорожного моста, фотографируясь с друзьями.\r\nОб этом сообщила полиция Харьковской области, передают Українські Новини.\r\nМедики оценили, что он находится в состоянии средней тяжести.\r\nПо данным правоохранителей, подросток внезапно сорвался с моста во время фотографирования.\r\nЕго забрали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с травмами различной степени тяжести.\r\nПолиция выясняет все обстоятельства падения подростка.\r\nКак сообщали Українські Новини, в США турист упал с 300-метровой скалы, пытаясь сделать селфи.\r\nПри этом за четыре года более 200 человек в мире умерли из-за селфи.\r\nРанее в Донецкой области подросток прыгнул с "парашютом" с 14 этажа и разбился на глазах у своей матери