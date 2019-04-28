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28 апреля 2019, воскресенье, 14:28 71
Происшествия 2019-04-28T14:29:09+03:00
Українські Новини
Подросток упал с моста во время селфи в Харьковской области

Подросток упал с моста во время селфи в Харьковской области

В поселке Селлекционном в Харьковской области 13-летний парень упал с железнодорожного моста, фотографируясь с друзьями.

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передают Українські Новини.

Медики оценили, что он находится в состоянии средней тяжести.

По данным правоохранителей, подросток внезапно сорвался с моста во время фотографирования.

Его забрали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с травмами различной степени тяжести.

Полиция выясняет все обстоятельства падения подростка.

Как сообщали Українські Новини, в США турист упал с 300-метровой скалы, пытаясь сделать селфи.

При этом за четыре года более 200 человек в мире умерли из-за селфи.

Ранее в Донецкой области подросток прыгнул с "парашютом" с 14 этажа и разбился на глазах у своей матери

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