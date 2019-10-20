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20 жовтня 2019, неділя, 13:45 9
Суспільство 2019-10-20T16:45:02+03:00
Українські Новини
В осінні канікули Україною курсуватимуть 12 додаткових поїздів

В осінні канікули Україною курсуватимуть 12 додаткових поїздів

Укрзалізниця, Потяг, осінні канікули
Поїзд
Поїзд

Українських школярів чекають на осінні канікули з 28 жовтня, які триватимуть тиждень. У цей період "Укрзалізниця" призначила додаткові маршрути. Про це повідомляє прес-служба перевізника.

Так, повідомляється, що всього призначено 12 додаткових маршрутів.

Список додаткових поїздів на період осінніх канікул:

  • № 162/161 Миколаїв — Київ курсуватиме до Києва 24 жовтня та 2 листопада, а в Миколаїв — 25 жовтня і 3 листопада;
  • № 168 Львів — Одеса здійснить рейси в обох напрямках 26 жовтня і 3 листопада;
  • № 192/191 Львів — Київ відправиться в рейси в обох напрямках 26 жовтня і 3 листопада;
  • № 204/203 Львів — Дніпро буде їздити в Дніпро 16, 18, 20, 22, 24 жовтня, а до Львова — 17, 19, 21, 23 та 25 жовтня;
  • № 205 Покровськ — Харків здійснить рейси в обох напрямках 20, 26 жовтня, 1 і 3 листопада;
  • № 215 Дніпро — Умань Умань відправиться 18 жовтня, а Дніпро — 19 жовтня;
  • № 217/218 Київ — Рахів 25 жовтня і 1 листопада курсуватиме до Рахова. У зворотному напрямку — 27 жовтня та 2 листопада;
  • № 237 Дніпро — Київ відправиться в обох напрямках 25 жовтня і 3 листопада;
  • № 242/241 Одеса — Дніпро з 17 жовтня по 3 листопада курсуватиме через день в напрямку Дніпра (крім 1 листопада), а з 16 жовтня по 1 листопада — через день в Одесу;
  • № 252/251 Одеса — Дніпро, Харків курсуватиме 25 жовтня, 1 і 3 листопада. Назад — 26 жовтня, 2 листопада;
  • № 268/267 Ковель — Київ 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 жовтня, 3 листопада відправиться в Київ. У зворотному напрямку— 18, 21, 23, 25, 28, 30 жовтня і 1 листопада;
  • № 275/276 Дніпро — Львів 16, 18, 20, 22 і 24 відправиться до Львова, 17, 19, 21, 23 та 25 жовтня — в Дніпро.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" пропонує замінити традиційні підстаканники на паперові.

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