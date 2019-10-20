В осінні канікули Україною курсуватимуть 12 додаткових поїздів

Українських школярів чекають на осінні канікули з 28 жовтня, які триватимуть тиждень. У цей період "Укрзалізниця" призначила додаткові маршрути. Про це повідомляє прес-служба перевізника. Так, повідомляється, що всього призначено 12 додаткових маршрутів. Список додаткових поїздів на період осінніх канікул: № 162\/161 Миколаїв — Київ курсуватиме до Києва 24 жовтня та 2 листопада, а в Миколаїв — 25 жовтня і 3 листопада; № 168 Львів — Одеса здійснить рейси в обох напрямках 26 жовтня і 3 листопада; № 192\/191 Львів — Київ відправиться в рейси в обох напрямках 26 жовтня і 3 листопада; № 204\/203 Львів — Дніпро буде їздити в Дніпро 16, 18, 20, 22, 24 жовтня, а до Львова — 17, 19, 21, 23 та 25 жовтня; № 205 Покровськ — Харків здійснить рейси в обох напрямках 20, 26 жовтня, 1 і 3 листопада; № 215 Дніпро — Умань Умань відправиться 18 жовтня, а Дніпро — 19 жовтня; № 217\/218 Київ — Рахів 25 жовтня і 1 листопада курсуватиме до Рахова. У зворотному напрямку — 27 жовтня та 2 листопада; № 237 Дніпро — Київ відправиться в обох напрямках 25 жовтня і 3 листопада; № 242\/241 Одеса — Дніпро з 17 жовтня по 3 листопада курсуватиме через день в напрямку Дніпра (крім 1 листопада), а з 16 жовтня по 1 листопада — через день в Одесу; № 252\/251 Одеса — Дніпро, Харків курсуватиме 25 жовтня, 1 і 3 листопада. Назад — 26 жовтня, 2 листопада; № 268\/267 Ковель — Київ 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 жовтня, 3 листопада відправиться в Київ. У зворотному напрямку— 18, 21, 23, 25, 28, 30 жовтня і 1 листопада; № 275\/276 Дніпро — Львів 16, 18, 20, 22 і 24 відправиться до Львова, 17, 19, 21, 23 та 25 жовтня — в Дніпро. Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" пропонує замінити традиційні підстаканники на паперові. Раніше "Укрзалізниця" нагадала, як повернути квитки online.