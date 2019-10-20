підписатися на розсилку
24.85 25.25
27.45 28.05
˟
20 жовтня 2019, неділя, 11:20 295
Суспільство 2019-10-20T11:45:06+03:00
Українські Новини
У Луганській області 80 тис. жителів знову залишились без води

У Луганській області 80 тис. жителів знову залишились без води

Вода, Відключення води, відключення води у Луганській області
Водопостачання
Водопостачання

Після масштабного відключення води в Луганській області знову через відключення насосних станцій 80 тисяч жителів трьох міст Луганської області залишилися без водопостачання. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що вода відсутня у жителів Лисичанська, Привілля і Новодружеська

"18 жовтня в місті Лисичанськ у зв'язку із заборгованістю за спожиту електроенергію відключено від електропостачання 3 насосні станції ЛКСП "Лисичанськводоканал" ("РТІ", "Білогорівського" і "Борівська"), в результаті чого без централізованого водопостачання залишилися центральна, південна частини м. Лисичанськ, м. Привілля і м. Новодружеське, всього близько 80 тис. жителів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що протягом доби 19 жовтня підрозділами ДСНС населенню та на об'єкти інфраструктури підвезено 140 куб. м технічної води.

Як повідомляли Українські Новини, 19 серпня 80 тис. людей залишилися без централізованого водопостачання через борги "Лисичанскводоканала" за спожиту електроенергію в Луганській області.

Також у Києві 18 жовтня частина вулиць залишилась без води.

Більше новин про: Вода Відключення води відключення води у Луганській області

Архів
Новини
Картопля подешевшала до середини осені: скільки коштує овоч на ринках 13:15
Судно Ocean Freedom. Фото: Facebook/Андрій Клименко
В Чорне море увійшов суховантаж з катерами від США для ВМС України 12:50
Австралійський лайнер провів найдовший в історії політ без пересадок 12:25
Сьогодні київська підземка може змінити роботу через матч на НСК "Олімпійський" 12:00
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
більше новин
Рада прийняла держбюджет-2020 в першому читанні 15:26
Імпортована в Бурштинський енергоострів електроенергія продається на 26% дорожче виробленої на БуТЕС, - Бутенко 10:31
Олександр Гвоздик - Артур Бетербієв. Скринштр відео Інтера
Гвоздик нокаутом програв Бетербієву бій за два пояси чемпіона світу 09:44
Електронні РРО будуть безкоштовними, - голова податкової Сергій Верланов 12:41
Костянтин Захаренко. Фото: телекритика
Чотири дні під вартою: Екс-директор КРРТ отримав 100 тис. гривень моральної компенсації 15:15
більше новин
РФ визнала українців і білорусів "носіями російської мови", спростивши для них отримання громадянства 08:50
Населення України стрімко скорочується: кількість жителів опустилася нижче позначки 42 млн 18:25
Пенсійний фонд знизив показник середньої зарплати для пенсії 06:40 Інфографіка
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
Київська МАН і американська Intela домовилися щодо співпраці в освітніх інформтехнологіях 14:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok