У Луганській області 80 тис. жителів знову залишились без води

Після масштабного відключення води в Луганській області знову через відключення насосних станцій 80 тисяч жителів трьох міст Луганської області залишилися без водопостачання. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що вода відсутня у жителів Лисичанська, Привілля і Новодружеська

"18 жовтня в місті Лисичанськ у зв'язку із заборгованістю за спожиту електроенергію відключено від електропостачання 3 насосні станції ЛКСП "Лисичанськводоканал" ("РТІ", "Білогорівського" і "Борівська"), в результаті чого без централізованого водопостачання залишилися центральна, південна частини м. Лисичанськ, м. Привілля і м. Новодружеське, всього близько 80 тис. жителів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що протягом доби 19 жовтня підрозділами ДСНС населенню та на об'єкти інфраструктури підвезено 140 куб. м технічної води.

Як повідомляли Українські Новини, 19 серпня 80 тис. людей залишилися без централізованого водопостачання через борги "Лисичанскводоканала" за спожиту електроенергію в Луганській області.

Також у Києві 18 жовтня частина вулиць залишилась без води.