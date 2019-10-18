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18 октября 2019, пятница, 15:51 812
Общество 2019-10-18T16:02:14+03:00
Українські Новини
В Киеве часть улиц осталась без воды: адреса

В Киеве часть улиц осталась без воды: адреса

Водоснабжение, Отключение воды, отключение воды в Киеве
Водоснабжение. Фото: pixabay.com/Arcаion
Водоснабжение. Фото: pixabay.com/Arcаion

Сегодня, 18 октября, в Киеве жители некоторых домов остались без холодной воды из-за аварии на сети холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевводоканал".

Так, сообщается, что коммунальщики уже приступили к ликвидации повреждений и пообещали восстановить водоснбжение в течение суток.

Согласно данным "Киевводоканала", без воды остались пять улиц.

Временно отсутствует водоснабжение по данным адресам:

  • проспект Бажана, 9б;
  • улица Телиги, 37б;
  • улица Дунаевского, 1-10;
  • улица Героев Севастополя, 9а;
  • улица Деснянская, 19.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве пройдут масштабные отключения воды из-за ремонта.

Тем временем в октябре начинается отопительный сезон, а значит суммы в счетах за комуслуги увеличатся в разы. Ранее правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского.

Также с началом отопительного сезона суммы в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг снова вырастут, поскольку в них добавится одна из основных статей расходов на ЖКУ – отопление.

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