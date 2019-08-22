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22 августа 2019, четверг, 09:50 50
Общество 2019-08-22T09:52:52+03:00
Українські Новини
Жителям трех городов Луганской области вернули водоснабжение

Жителям трех городов Луганской области вернули водоснабжение

Водоснабжение. Фото: pixabay.com/Arcаion
Водоснабжение. Фото: pixabay.com/Arcаion

Энергопоставляющая компания "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) 21 августа частично возобновила энергоснабжение насосных станций коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" Лисичанского городского совета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.

По данным ведомства, восстановлено энергоснабжение 3 из 4 насосных станций и 2 канализационных, обесточенных 19 августа из-за долгов водоканала за электроэнергию.

"По состоянию на 7:00 22 августа осуществляется заполнение системы водой. Остается обесточенной 1 насосная станция "Приволье", - говорится в сообщении.

В течение 21 августа сотрудники ГосЧС подвезли оставшимся без водоснабжения 80 тыс. жителям Лисичанска, Новодружеска и Привольного 136 куб. м технической воды.

Как сообщали Українськi Новини, 19 августа 80 тыс. человек остались без централизованного водоснабжения из-за долгов "Лисичанскводоканала" за потребленную электроэнергию в Луганской области.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям организовала подвоз воды автоцистернами оставшимся без водоснабжения из-за долгов за электроэнергию коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" Лисичанского городского совета 80 тыс. жителям Луганской области.

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