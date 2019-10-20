Цибуля злетіла в ціні на 22% за тиждень: за скільки можна купити овоч

За останній тиждень в Україні ціни на цибулю зробили різкий стрибок, збільшившись відразу на 22%. Про це повідомляє EastFruit.

Так, повідомляється, що більшість господарств уже завершили збиральні роботи, в результаті чого пропозиція даної продукції з поля різко скоротилася.

Наголошується, що з початку тижня продукція високої якості подорожчала в середньому на 22%. Зокрема, якщо ще минулого тижня ціни в цьому сегменті стартували від 4,50 грн/кг ($0,18/кг), то сьогодні за такою ціною готові працювати лише ті фермери, які не мають обладнаних сховищ.

А господарства, які мають у своєму розпорядженні обладнані сховища, вже продають цибулю по 5-6 грн/кг ($0,20-0,24/кг). Підвищувати ціни фермерам дозволяє активний попит на внутрішньому ринку, адже оптові компанії продовжують скуповувати цибулю для закладки на зберігання.

"Варто відзначити, що незважаючи на підвищення цін у даному сегменті, на сьогоднішній день ріпчаста цибуля в Україні коштує в середньому на 30% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому гравці ринку впевнені, що передумов до зміни цінових тенденцій поки в аналізованому секторі немає і при збереженні поточних темпів збуту цибуля буде дорожчати і далі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, на початку жовтня овочі різко подорожчали.

Тим часом ціни на картоплю продовжують знижуватися 3-й місяць поспіль.