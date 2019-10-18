Цены на картофель продолжают снижаться 3-й месяц подряд

В сентябре средние потребительские цены на картофель снизились на 2,6%, или на 0,39 гривны, до 14,63 гривны/кг по сравнению с августом.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Самая высокая цена была зафиксирована в Киеве - 16,71 гривны/кг, самая низкая цена была в Волынской области - 12,67 гривны/кг.

Цены на белокочанную капусту снизилась на 5,3% до 7,94 гривны/кг; на морковь - на 17,8% до 8,22 гривен/кг.

Цены на лук снизились на 14% до 8,94 гривны/кг, на свеклу - на 9% до 7,27 гривен/кг.

Как сообщали Українські Новини, к концу года цены на картошку могут достигнуть 40 грн/кг, по мнению экспертов.

До конца года продукты могут подорожать на 25%.