Цены на картофель продолжают снижаться 3-й месяц подряд

В сентябре средние потребительские цены на картофель снизились на 2,6%, или на 0,39 гривны, до 14,63 гривны\/кг по сравнению с августом. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини. Самая высокая цена была зафиксирована в Киеве - 16,71 гривны\/кг, самая низкая цена была в Волынской области - 12,67 гривны\/кг. Цены на белокочанную капусту снизилась на 5,3% до 7,94 гривны\/кг; на морковь - на 17,8% до 8,22 гривен\/кг. Цены на лук снизились на 14% до 8,94 гривны\/кг, на свеклу - на 9% до 7,27 гривен\/кг. Как сообщали Українські Новини, к концу года цены на картошку могут достигнуть 40 грн\/кг, по мнению экспертов. До конца года продукты могут подорожать на 25%.