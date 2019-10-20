На Донбасі бойовики знову застосували заборонену зброю, поранивши бійця ЗСУ

Вчора, 19 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Був поранений один український військовий. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що в основному ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил зі стрілецької зброї і гранатометів різних систем. Також, біля Золотого-4, зафіксовано застосування заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 9 обстрілів, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів.

"За минулу добу, в результаті обстрілу противником наших позицій, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці вогневої активності поки не виявляли. Втрат немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі снайпер бойовиків вбив українського військового.

Також бойовики стріляли з мінометів і гранатометів і поранили бійця ЗСУ в суботу.