Суд пішов у дорадчу кімнату для обрання запобіжного заходу Гладковському

Вищий антикорупційний суд пішов у дорадчу кімнату для обрання запобіжного заходу колишньому заступникові секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегу Гладковскому.

Про це повідомив головуючий суддя, передають Українські Новини.



Суд вивчив докази за справою і завершив дебати сторін.



У свою чергу Гладковський заперечує звинувачення у зловживанні службовим становищем та декларування недостовірних даних.



"Я повністю заперечую щодо звинувачень по ст. 364 Кримінального кодексу. Те ж стосується і декларування недостовірної інформації. Я заперечую щодо звинувачень", - сказав він.

Гладковський зазначив, що не збирався і не збирається ховатися від слідства. Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського.



Раніше джерело повідомило, що Гладковський затриманий у справі про закупівлю Міноборони у "Богдана" санітарних автомобілів. При цьому син Олега Гладковського Ігор стверджує, що його батька затримали за картину з гільз з особою президента Росії Володимира Путіна.