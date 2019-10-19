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19 жовтня 2019, субота, 14:14 17
Судова влада 2019-10-19T17:00:02+03:00
Українські Новини
Суд пішов у дорадчу кімнату для обрання запобіжного заходу Гладковському

Суд пішов у дорадчу кімнату для обрання запобіжного заходу Гладковському

Суд, Вищий антикорупційний суд, Олег Гладковський, Запобіжний захід, Недостовірне декларування доходів
Олег Гладковський Фото: 112.ua
Олег Гладковський Фото: 112.ua

Вищий антикорупційний суд пішов у дорадчу кімнату для обрання запобіжного заходу колишньому заступникові секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегу Гладковскому.

Про це повідомив головуючий суддя, передають Українські Новини.

Суд вивчив докази за справою і завершив дебати сторін.

У свою чергу Гладковський заперечує звинувачення у зловживанні службовим становищем та декларування недостовірних даних.

"Я повністю заперечую щодо звинувачень по ст. 364 Кримінального кодексу. Те ж стосується і декларування недостовірної інформації. Я заперечую щодо звинувачень", - сказав він.

Гладковський зазначив, що не збирався і не збирається ховатися від слідства. Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського.

Раніше джерело повідомило, що Гладковський затриманий у справі про закупівлю Міноборони у "Богдана" санітарних автомобілів. При цьому син Олега Гладковського Ігор стверджує, що його батька затримали за картину з гільз з особою президента Росії Володимира Путіна.

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