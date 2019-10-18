Абромавичус користується литовським паспортом для поїздок за кордон, - депутат Дубинський

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський заявив, що генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус використовує литовський паспорт для в'їзду та виїзду в Україну. Про це він написав на сторінці Facebook. "Маємо офіційну відповідь Держприкордонслужби. Гендиректор Укроборонпрому Айварас Абромавичус мало того, що є громадянином Литви, так ще й користується литовським паспортом при виїзді\/в'їзді в Україну. Чорт. Порушує всі закони України, не має допуску до держтаємниці, не має права очолювати оборонний концерн - і хоч би хни. Як вам подобається цей #зашквар? Мені особисто це вже нагадує свавілля з законами, яке творилося при Порошенко", - написав депутат. Фото: Facebook\/Олександр Дубинський Як повідомляли Українські Новини, 30 серпня 2019 року Президент України Володимир Зеленський призначив гендиректором держконцерну "Укроборонпром" Абромавичуса.Раніше стало відомо, що Абромавичус більше місяця не може пройти спеціальну перевірку і отримати доступ до державної таємниці. Тим часом Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абромавичусом.