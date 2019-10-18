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  • Абромавичус користується литовським паспортом для поїздок за кордон, - депутат Дубинський
18 жовтня 2019, пʼятниця, 23:48 5
Політика 2019-10-18T23:49:13+03:00
Українські Новини
Абромавичус користується литовським паспортом для поїздок за кордон, - депутат Дубинський

Абромавичус користується литовським паспортом для поїздок за кордон, - депутат Дубинський

Айварас Абромавичус, Олександр Дубинський, Литовський паспорт
Олександр Дубинський. Фото: Facebook/
Олександр Дубинський. Фото: Facebook/"НАШ"

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський заявив, що генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус використовує литовський паспорт для в'їзду та виїзду в Україну. Про це він написав на сторінці Facebook.

"Маємо офіційну відповідь Держприкордонслужби. Гендиректор Укроборонпрому Айварас Абромавичус мало того, що є громадянином Литви, так ще й користується литовським паспортом при виїзді/в'їзді в Україну. Чорт. Порушує всі закони України, не має допуску до держтаємниці, не має права очолювати оборонний концерн - і хоч би хни. Як вам подобається цей #зашквар? Мені особисто це вже нагадує свавілля з законами, яке творилося при Порошенко", - написав депутат.

Фото: Facebook/Олександр ДубинськийФото: Facebook/Олександр Дубинський

Як повідомляли Українські Новини, 30 серпня 2019 року Президент України Володимир Зеленський призначив гендиректором держконцерну "Укроборонпром" Абромавичуса.


Раніше стало відомо, що Абромавичус більше місяця не може пройти спеціальну перевірку і отримати доступ до державної таємниці.

Тим часом Дубинський опублікував своє нецензурне листування з Абромавичусом.

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Олександр Дубинський. Фото: Facebook/
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