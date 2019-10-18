У Херсонській області браконьєри спіймали червонокнижних крабів на 90 млн гривень

Співробітники Національної поліції вилучили у підозрюваних у браконьєрстві 1 603 крабів, занесених до Червоної Книги, вартістю 89,311 млн гривень в Херсонській області.

Про це повідомила прес-служба управління Нацполіції в Херсонській області, передають Українські Новини.

Повідомляється, що під час відпрацювання акваторії Чорного моря з недопущення незаконного вилову живих водних біоресурсів поліцейські помітили моторний човен на території Національного природного парку "Джарилгацький".

На борту човна були 4 людини.

Також поліцейські виявили у воді 6 креветочних мереж і 5 місінових мереж, в яких були близько 60 тис. креветок, 55 одиниць кефалі і 32 "червонокнижних" краби загальною вартістю 1,885 млн гривень.

Водні біоресурси в живому вигляді були випущені у воду.

У браконьєрів вилучили човен як речовий доказ.

Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, поліцейські відпустили на волю незаконно виловлені 600 тис. бичків і 10 тис. креветок.

Раніше на Закарпатті єгер вбив червонокнижку рись і сфотографувався з мертвою твариною.