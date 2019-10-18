підписатися на розсилку
24.65 25.1
27.1 27.8
˟
18 жовтня 2019, пʼятниця, 21:00 13
Силові структури 2019-10-18T21:12:04+03:00
Українські Новини
У Херсонській області браконьєри спіймали червонокнижних крабів на 90 млн гривень

У Херсонській області браконьєри спіймали червонокнижних крабів на 90 млн гривень

Червона книга України, Червона книга, браконьєрство

Співробітники Національної поліції вилучили у підозрюваних у браконьєрстві 1 603 крабів, занесених до Червоної Книги, вартістю 89,311 млн гривень в Херсонській області.

Про це повідомила прес-служба управління Нацполіції в Херсонській області, передають Українські Новини.

Повідомляється, що під час відпрацювання акваторії Чорного моря з недопущення незаконного вилову живих водних біоресурсів поліцейські помітили моторний човен на території Національного природного парку "Джарилгацький".

На борту човна були 4 людини.

Також поліцейські виявили у воді 6 креветочних мереж і 5 місінових мереж, в яких були близько 60 тис. креветок, 55 одиниць кефалі і 32 "червонокнижних" краби загальною вартістю 1,885 млн гривень.

Водні біоресурси в живому вигляді були випущені у воду.

У браконьєрів вилучили човен як речовий доказ.

Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, поліцейські відпустили на волю незаконно виловлені 600 тис. бичків і 10 тис. креветок.

Раніше на Закарпатті єгер вбив червонокнижку рись і сфотографувався з мертвою твариною.

Більше новин про: Червона книга України Червона книга браконьєрство

Архів
Новини
У Берліні хочуть призначити відповідального за боротьбу із самотністю 22:19
НАБУ і САП хочуть заарештувати Гладковського із заставою 100 млн гривень, - ЗМІ 21:25
Школярка випала з автобуса і загинула через ями на дорозі 21:09
У Херсонській області браконьєри спіймали червонокнижних крабів на 90 млн гривень 21:00
Гривня на міжбанку впала відразу на 24 копійки 20:00
більше новин
Рада ліквідувала два військових звання 16:26
Рада прийняла держбюджет-2020 в першому читанні 15:26
Невідомі публічно поглумилися над прапорами Ізраїлю і України в Одесі 12:31 Фото
Картина з гільз з обличчям Путіна. Фото:
Гладковського затримали за картину 18:33
Клініка торгувала органами. Фото: Інформатор
Приватна медклініка на Воскресенці в Києві торгувала людськими органами 08:45
більше новин
Клініка торгувала органами. Фото: Інформатор
Приватна медклініка на Воскресенці в Києві торгувала людськими органами 08:45
Продаж чи хабар? - Соцмережі обурені роздачею "Юзіком" квитків на концерт "Кварталу 95" у Раді 20:08
Прес-служба Зеленського в черговий раз оконфузилася, переплутавши Латвію з Литвою 23:51
Гладковський оголосив голодування 17:31
Гладковському вручили дві підозри 13:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok