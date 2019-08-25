Полицейские отпустили на волю незаконно выловленные 600 тыс. бычков и 10 тыс. креветок

Сотрудники Национальной полиции предотвратили незаконный вылов бычков и креветок на 1 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникаций полиции в Херсонской области, передают Українськi Новини.

"Во время отработки акватории Национальных парков сотрудники отделения полиции в порту "Херсон" вместе с коллегами из Полтавской области вблизи о. Джарылгач выявили незаконные орудия лова", - говорится в нем.

Согласно сообщению, работники полиции заметили и изъяли из воды 40 креветочных сетей общей длиной 1 100 м.

Живые водные биоресурсы, которые находились в орудиях лова, а именно около 600 000 креветок и 10 000 бычков, были выпущены.

Таким образом, полицейские предупредили нанесение естественной среде ущерба на сумму около 1 млн гривен.

Задержание браконьеров. Фото: facebook.com/khersonpolice.official/

На данный момент сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к данному правонарушению, для привлечения к ответственности.



