Полицейские отпустили на волю незаконно выловленные 600 тыс. бычков и 10 тыс. креветок

Сотрудники Национальной полиции предотвратили незаконный вылов бычков и креветок на 1 млн гривен.\r\nОб этом говорится в сообщении отдела коммуникаций полиции в Херсонской области, передают Українськi Новини.\r\n"Во время отработки акватории Национальных парков сотрудники отделения полиции в порту "Херсон" вместе с коллегами из Полтавской области вблизи о. Джарылгач выявили незаконные орудия лова", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, работники полиции заметили и изъяли из воды 40 креветочных сетей общей длиной 1 100 м.\r\nЖивые водные биоресурсы, которые находились в орудиях лова, а именно около 600 000 креветок и 10 000 бычков, были выпущены.\r\nТаким образом, полицейские предупредили нанесение естественной среде ущерба на сумму около 1 млн гривен.\r\nЗадержание браконьеров. Фото: facebook.com\/khersonpolice.official\/\r\nНа данный момент сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к данному правонарушению, для привлечения к ответственности.\r\n