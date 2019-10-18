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18 жовтня 2019, пʼятниця, 18:53 5
Суспільство 2019-10-18T20:54:53+03:00
Українські Новини
Революція на Центральному вокзалі: зносять кіоски з шаурмою і чебуреками

Революція на Центральному вокзалі: зносять кіоски з шаурмою і чебуреками

МАФ, Шаурма, Київ, Центральний ж/д вокзал, Демонтаж МАФів
Демонтаж кіосків. Фото: Facebook/Artem Ilyin
Демонтаж кіосків. Фото: Facebook/Artem Ilyin

Почався активний демонтаж кіосків з напоями та їжею на Центральному залізничному вокзалі в Києві.

Про це повідомив очевидець подій Артем Иллин і опублікував відповідне фото на своїй сторінки на Facebook.

Поруч зі входом на Центральний вокзал почали розбирати огромній МАФ, де раніше торгували шаурмою, напоями та іншої вуличною їжею швидкого приготування.

Зараз від кіосків залишився лише каркас.

Як повідомляли "Українські Новини", у зв'язку з отруєннями шаурмою студентів у Києві був проведений ряд перевірок інспекторами Госпродпотребслужбы в ході яких встановили, що у жодного суб'єкта господарювання немає необхідних документів, що робить все кіоски з шаурмою незаконними.

Раніше Українські військові отримали новий зал очікування на Центральному київському вокзалі, який раніше був призначений для депутатських зустрічей. Також у січні на вокзальнуй площі в Києві знесли всі незаконні Мафи і повністю очистили місце від кіосків.

Нагадаємо, що після помилкового мінування Центрального залізничного вокзалу у Києві, поліції вдалося затримати підозрюваного.

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