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18 жовтня 2019, пʼятниця, 18:25 17
Суспільство 2019-10-18T18:32:46+03:00
Українські Новини
Населення України стрімко скорочується: кількість жителів опустилася нижче позначки 42 млн

Населення України стрімко скорочується: кількість жителів опустилася нижче позначки 42 млн

населення України, чисельність населення
Люди. Фото: pixabay
Люди. Фото: pixabay

Протягом січня-серпня 2019 року чисельність населення України скоротилася на 177 тис. осіб і на 1 вересня становила 41 976,2 тис. чоловік.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Число померлих перевищує число народжених: на 100 померлих припадає 53 народжених.

Як повідомляли Українські Новини, протягом січня-липня 2019 року чисельність населення України скоротилася на 162,9 тис. осіб і на 1 серпня становила 41 990,3 тис. осіб.

В 2018 році чисельність населення України скоротилася на 233,2 тис. осіб і на 1 січня становила 42 153,2 тис. осіб.

За даними Всеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року, чисельність населення становила 48 415,5 тис. осіб, з них 32 538 тис. осіб - міське населення, 15 877,5 тис. осіб - сільське.

Також протягом січня-квітня 2019 року чисельність населення України скоротилася на 97,3 тис. осіб і на 1 травня становила 42 055,9 тис. осіб.

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