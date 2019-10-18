НАБУ хоче заарештувати Гладковського з заставою в кілька десятків млн гривень

Національне антикорупційне бюро має намір просити Вищий антикорупційний суд взяти під варту колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського з альтернативою внесення застави в розмірі кілька десятків млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Арешт і заставу попросимо", - сказав співрозмовник агентства.

З його слів, судове засідання для обрання запобіжного заходу Гладковського може відбудуться ще в п'ятницю.

Співрозмовник агентства зазначив, що застава буде обчислюватися десятками млн гривень.

Точної суми альтернативного заходу він не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, Гладковському вручили дві підозри. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозру Олегу Гладковському, який оголосив голодування, у зловживаннях і декларуванні недостовірної інформації.

Також Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало в четвер колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського (Свинарчука).