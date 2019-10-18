У київському метро через чоловіка, що впав на рейки, зупиняли рух поїздів

Сьогодні, 18 жовтня, у Київському метрополітені на Святошинсько-Броварськаій лінії (червона) сталася надзвичайна подія – пасажир впав на рейки. Про це повідомляє "Київ оперативний".

Так, повідомляється, що інцидент стався в п'ятницю вдень на станції метро "Хрещатик". Зазначається, що чоловік впав на рейки, коли на станцію ще не прибув поїзд.

За словами очевидців, чоловік перебував у нетверезому стані. Також рух поїздів було тимчасово призупинено. Деталі встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, ввечері 13 серпня, у Києві на одній із станцій метро Святошинсько-броварська лінія (червона) людина впала на рейки. Інцидент стався на станції метро "Університет". Чоловік впав на рейки між двома вагонами поїзда. На щастя, його дістали живим.

Раніше в годину пік зупинялася синя гілка метрополітену в Києві: чоловік впав на рейки. Також на "Палаці Спорту" п'яний чоловік падав під поїзд.

Крім того, Українські Новини писали про те, що робити, якщо впали на рейки в метро.