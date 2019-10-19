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19 жовтня 2019, субота, 07:00 6 Документ
Кабмін 2019-10-19T07:00:04+03:00
Українські Новини
Нечитаючому книги Милованову заплатили 12 тисяч гривень за вересень

Нечитаючому книги Милованову заплатили 12 тисяч гривень за вересень

Зарплата, Мінекономіки, зарплата чиновників, Тимофій Милованов
Тимофій Милованов. Фото: womo.ua
Тимофій Милованов. Фото: womo.ua

Перша заробітна плата міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова, який вважає книги "розвлекухою, а не освітою", за вересень склала 15,1 тис. гривень, його заступників - від 8,2 тис. до 23,4 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Мілованову у вересні, склала 15 133 гривень, з яких після утримання податків і зборів виплачено 12 182 гривні.

Зарплата першого заступника міністра Павла Кухти склала 23 411 гривень, заступників Тараса Висоцького – 21 887 гривень, Світлани Панаіотіди – 18 823 гривні, Дмитра Романовича – 16 415 гривень та заступника - торгового представника Тараса Качки – 22 319 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, міністр економіки Милованов задекларував квартиру в США і 10,721 млн гривень доходів за 2018 рік. З усієї суми доходу 4,324 млн гривень становить зарплата викладача в Університеті Піттсбурга, 1,781 млн гривень - зарплата викладача Kyiv School of Economics (KSE), 1,291 млн гривень - винагорода члена ради НБУ.

Раніше Милованов заявив, що його ніколи особливо не цікавила Україна, а цікавив вітрильний спорт.

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