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18 жовтня 2019, пʼятниця, 16:04 10
Космос 2019-10-18T16:09:12+03:00
Українські Новини
Японія візьме участь у висадці людей на Місяць разом з NASA в 2024 році

Японія візьме участь у висадці людей на Місяць разом з NASA в 2024 році

США, NASA, Японія, Запуск космічного корабля, космічні дослідження
президент Японської організації аерокосмічних досліджень, і адміністратор NASA Джим Бриденстайн в Токіо.Фото: NASA
президент Японської організації аерокосмічних досліджень, і адміністратор NASA Джим Бриденстайн в Токіо.Фото: NASA

Японська влада вирішила взяти участь в операції США по перевезенню людей на Місяць у 2024 році. Про це повідомляє "Space".

Зокрема, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе аргументував це рішення тим, що країни є союзниками і мають міцні зв'язки.

"Уряд Японії прийняв рішення приєднатися до програми Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) з освоєння Місяця, яке передбачає висадку на супутнику Землі до 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Японія пропонує США технічне співробітництво для будівництва орбітальної станції для астронавтів в якості бази для програми дослідження Місяця "Артеміда". Комітет надасть пристрої для системи життєзабезпечення, обладнання для кондиціонування повітря та акумулятори.

Незважаючи на це, космічний комітет Японії прийняв рішення не повідомляти, чи буде країна з 2025 року брати участь в подальших програмах з дослідження Місяця та Марса. Спочатку будівництво станції планували почати в 2022 році і закінчити до 2026 року. Проте раніше в цьому році уряд США оголосив, що буде зосереджено на відправку астронавтів на Місяць в 2024 році.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в NASA повідомляли, що дозволять туристам відвідувати Міжнародну космічну станцію (МКС) з 2020 року.

Також, на космодромі NASA відбувся феєричний запуск вантажного корабля Cargo Dragon до МКС.

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