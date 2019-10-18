Рада прийняла держбюджет-2020 в першому читанні

Верховна Рада прийняла в цілому висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет на 2020 рік, що означає прийняття держбюджету в першому читанні.

За прийняття в цілому проекту постанови №2000-п проголосували 255 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Після прийняття в цілому цього документа проект закону про держбюджет-2020 вважається прийнятим в першому читанні.

Згідно з Бюджетним кодексом і регламентом Верховної Ради, проект держбюджету на наступний рік у першому читанні має бути прийнятий до 20 жовтня.

Після цього Кабінет Міністрів за участю парламентського бюджетного комітету має в 14-денний термін, але не пізніше 3 листопада подати парламенту оновлений проект з урахуванням його бюджетних висновків з порівняльною таблицею з поясненнями про причини відмови від окремих пропозицій парламенту.

15 вересня Кабмін вніс до парламенту проект держбюджету на 2020 рік, згідно з яким доходи визначаються на рівні 1 079,487 млрд гривень (доходи загального фонду - 962,747 млрд гривень, спецфонду - 116,740 млрд гривень), а витрати - 1 170,003 млрд гривень (загального фонду - 1 044,356 млрд гривень, спецфонду - 125,646 млрд гривень).

Граничний обсяг дефіциту держбюджету на наступний рік планується встановити на рівні 95,131 млрд гривень (загального фонду - 73,236 млрд гривень, спецфонду - 21,894 млрд гривень).

Пропонується визначити на кінець наступного року граничний розмір держборгу в сумі 2 127,687 млрд гривень і граничний розмір гарантованого боргу - 388,630 млрд гривень.

Основою для розрахунку показників проекту державного бюджету на 2020 рік було обрано сценарій макроекономічного прогнозу №1, який передбачає зростання реального ВВП на 3,3%, збільшення номінального ВВП до 4 551,7 млрд гривень.

Очікується, що інфляція (грудень до грудня попереднього року) становитиме 6%, індекс цін виробників (грудень до грудня) - 8,4%.

При цьому Мінекономіки оновило макропрогноз показників на наступний рік, згідно з яким ВВП прогнозується на рівні 3,7% замість 3,3%.

Як повідомляли Українські Новини, Пристайко пропонував віддати третину бюджету на армію, забравши гроші з пенсій і зарплат.

Раніше Кабмін хотів виділити на перепис населення більше 3 млрд гривень.