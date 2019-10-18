Кабмін запропонував виділити військовим додаткові 1,4 млрд гривень

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді виділити додатково 1,4 млрд гривень на збільшення грошового забезпечення військовослужбовців у 2019 році після того, як Рада ввела матеріальну відповідальність військових .

Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту № 2283 про внесення змін до державного бюджету на 2019 рік, зареєстрованому в Раді 17 жовтня, передають Українські Новини.

Передбачається збільшити грошове забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби (пропонується додатково виділити 681,5 млн гривень), Служби безпеки (460,4 млн гривень), Національної гвардії (150 млн гривень), головного управління розвідки Міністерства оборони (40 млн гривень), Управління державної охорони (30 млн гривень) до рівня виплат у Збройних Силах.

Крім того, передбачено додатково 500 млн гривень у резервному фонді держбюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Цей законопроект також передбачає виділення додатково 1 млрд гривень на виплату зарплати шахтарям і недопущення відключення від електропостачання шахт.

Крім того, передбачено додатково виділити 787 млн гривень на реабілітацію осіб з інвалідністю та 354,6 млн гривень на виплати чорнобильцям.

В цілому законопроект передбачає скорочення доходів держбюджету - 2019 на 20,4 млрд гривень - до 1 005,7 млрд гривень, витрат - на 20,6 млрд гривень - до 1091,5 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 квітня у військових на передовій і в Азовському морі зросла зарплата.