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  • Польща спростувала заяву "Нафтогазу" про збільшення імпорту газу в Україну в 3 рази
18 жовтня 2019, пʼятниця, 10:21 12
Економіка 2019-10-18T11:00:02+03:00
Українські Новини
Польща спростувала заяву "Нафтогазу" про збільшення імпорту газу в Україну в 3 рази

Польща спростувала заяву "Нафтогазу" про збільшення імпорту газу в Україну в 3 рази

Газ, Нафтогаз, Gaz-System S.A, Андрій Коболєв, Імпорт газу

Gaz-System S. A. (Польща) спростовує інформацію про збільшення обсягу імпорту природного газу в Україну в 3,3 рази або на 4,6 млрд куб. м/рік до 6,6 млрд куб. м/рік.

Про це йдеться в повідомленні Gaz-System, передають Українські Новини.

"Gaz-System повідомляє, що нинішня газова інфраструктура на польсько-українському кордоні не дозволяє транспортувати з Польщі в Україну такий обсяг газу", - йдеться в ньому.

Наголошується, що поточне газове з'єднання дозволяє транспортувати до 2 млрд куб. м/рік і збільшення обсягу транзиту газу до 6,6 млрд куб. м газу вимагає додаткових інвестицій у систему передачі, керовану Gaz-System.

"Інвестиційне рішення буде прийнято після відповідного економічного аналізу, підкріпленого договірними зобов'язаннями між сторонами", - підсумували в повідомленні.

Раніше голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив, що компанія завершила будівництво трубопроводу-перемички на компресорній станції "Комарно", що дозволить збільшити імпорт газу з Польщі до 6,6 млрд куб. м/рік.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на жовтень.

Тим часом вже 11 областей почали подачу тепла в житлові будинки.

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