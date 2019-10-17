Уже 11 областей начали подачу тепла в жилые дома

По состоянию на 08:30 17 октября 21 область и Киев начали подключение систем отопления объектов социальной сферы, в Полтавской области начато подключение систем отопления жилого фонда.

Об этом говорится в оперативной информации Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

По состоянию на утро четверга в Полтавской области к отоплению подключено 0,3% жилого фонда.

Всего теплоснабжение жилых домов начато в 11 областях.

Продолжается подключение к отоплению жилого фонда в Сумской (32,8%), Житомирской (41,2%), Днепропетровской (9,6%), Донецкой (2,4%), Винницкой (11,5%), Харьковской (9,0%) и Ивано-Франковской (73,7%) областях.

По сравнению с 16 октября не изменяется доля подключенных к отоплению жилых домов в Киевской (4,1%), Хмельницкой (4,9%) и Ривненской (16,3%) областях.

В Волынской области подача тепла в жилой фонд приостановлена.

Доля подключения систем отопления объектов соцсферы снизилась в Черниговской (28,3% по сравнению с 30,3% на 16 октября) области.

Продолжается подключение к отоплению объектов соцсферы в Ивано-Франковской (63,8%), Кировоградской (37,0%), Сумской (81,3%), Полтавской (49,2%), Днепропетровской (21,4%), Ривненской (31,0%), Киевской (24,5%), Николаевской (15,0%), Закарпатской (32,3%), Луганской (40,2%), Донецкой (16,3%) и Харьковской (38,9%) областях.

По сравнению с 16 октября не изменяется доля подключенных к отоплению социальных объектов в Тернопольской (11,0%), Львовской (0,2%), Житомирской (66,2%), Черкасской (30,3%), Запорожской (2,5%), Хмельницкой (12,7%), Волынской (3,2%), Винницкой (4,5%) областях.

В Киеве к отоплению подключено 93,7% объектов социальной сферы, подключение жилого фонда еще не начато.

Состояние подключения к теплу. Инфографика: Минрегион

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