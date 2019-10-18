ГПУ перевірить, чи втручався в роботу прокуратури депутат від "Слуги народу" Медяник

Генеральна прокуратура перевірить можливе втручання в роботу прокуратури депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" В'ячеслава Медяника.

Про це генпрокурор Руслан Рябошапка повідомив в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"Я вже доручив провести перевірку цьогого факту, з'ясувати, чи достатньо там даних для того, щоб внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - сказав він.

Рябошапка зазначив, що заступник генпрокурора Віктор Трепак, який фігурував у листуванні Медяника, не знає і ніколи не спілкувався з депутатом.

Як повідомляли Українські Новини, раніше журналісти сфотографували листування члена комітету правоохоронної діяльності Медяника в телефоні, де політик вказував, що працював "в зв'язці" з генпрокуратурою і дізнавався про встановлення нових лобістів. Після цього голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що правоохоронці розслідують можливе втручання в роботу прокуратури депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу" В'ячеславом Медяником.