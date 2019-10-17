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17 жовтня 2019, четвер, 21:47 5
Політика 2019-10-17T23:00:02+03:00
Українські Новини
Уряд підтримує заборону на пластикові пакети

Уряд підтримує заборону на пластикові пакети

Пластик, Екологія, Заборона пластику, заборона пакетів
Сміття. Фото: pixabay.com
Сміття. Фото: pixabay.com

Міністерство енергетики та захисту довкілля України підтримує заборону використання пластикових пакетів.

Про це йдеться в повідомленні сайті Урядового порталу.

Зазначається, що уряд підтримує зареєстрований в Верховній Раді законопроект 2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Зокрема, 16 жовтня цей законопроект погодив профільний Комітет з питань екологічної політики та природокористування. Крім того, комітет працює над розробкою закону про заборону одноразових виробів із пластику.

"Усі пакети, в залежності від характеристик, ділитимуться на види. У об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства забороняється розповсюджувати надлегкі пластикові пакети, легкі та оксо-розкладні. Але є виняток – надлегкі пластикові пакети, визначених розмірів, можна використовувати як первинну упаковку для свіжої риби і м’яса, льоду, а також сипучих продуктів. Пластикові пакети, що не відповідають встановленим цим Законом вимогам, мають бути утилізовані, але не за рахунок виробника, а того – хто їх придбав для торгівлі", - йдеться в законопроекті.

Зазначається, що уряди 33 країн запровадили повну заборону, а ще 53 країни – часткову заборону або ж значний податок на використання пластикових пакетів. Найперше заборону запровадили у Сингапурі, де на початку 2000-х років відбулися масштабні повені, спричинені "пластиковим забрудненням". В Англії, приміром, використовуються пакети, які розкладаються від 20 діб до 4 років із мінімальною шкодою для довкілля. А ось Данія запровадила високі податки на роздавання у магазинах пластикових пакетів, що на 90% знизило їх використання. Тоді як у Фінляндії вирішили розмістити у торговельних мережах автомати для збору пластикових пакетів і відправляти їх на переробку.

Як повідомляли Українські Новини, пакт про боротьбу з пластиковим сміттям підписали 187 країн.

Тим часом, на глибині Маріанської западини знайшли пластковий пакет. А також виявили ознаки присутності в світовому океані нового типу пластикового забруднення. Вчені виявили, що мікрочастинки пластику створюють поверхневу кірку, яка осідає на піску і прибережних скелях.

 

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