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17 жовтня 2019, четвер, 20:40 7
Президент 2019-10-17T20:48:40+03:00
Українські Новини
Зеленський підписав закон про концесії

Зеленський підписав закон про концесії

Президент Володимир Зеленський підписав закон про концесю.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини.

Закон передбачає усунення неточностей і правових колізій, виявлених під час практичного застосування чинних законів України в сферах державно-приватного партнерства (ДПП) і концесій, чітке розмежування регулювання концесії та інших форм здійснення ДПП.

Також документом передбачено єдину процедуру ініціювання та прийняття рішення щодо здійснення державно-приватного партнерства для всіх форм ДПП, в тому числі концесії.

Закон передбачає введення прозорої процедури вибору концесіонера (концесійний конкурс, конкурентний діалог), що відповідає кращій міжнародній практиці, зокрема типовим законодавчим положенням по проектах в області інфраструктури, які фінансуються з приватних джерел.

Документом також передбачено можливість залучення радників і незалежних експертів для підготовки проектів ДПП у формі концесії і додаткові гарантії для концесіонерів і кредиторів, зокрема передбачення концесійним договором права заміни концесіонера на іншого концесіонера.

Крім того, передбачено спрощення процедур виділення земельних ділянок для проектів ДПП у формі концесії, визначено особливості концесії на ринках, які перебувають у стані природної монополії, особливості концесії з будівництва та експлуатації автомобільних доріг.

Також у законопроекті передбачено можливість передачі вирішення спорів, що виникають у зв'язку з виконанням концесійного договору, міжнародного комерційного або інвестиційного арбітражу й ініціювання концесії потенційним концесіонером, а також визначено чіткий механізм контролю і моніторингу за виконанням концесійних договорів.

Як повідомляли Українські Новини, 16 жовтня Зеленський підписав закон про спліті, який вимагав МВФ. Крім того, Зеленський підписав закон про вдосконалення держзакупівель.
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