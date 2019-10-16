Закон о совершенствовании госзакупок подписан

Президент Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании государственных закупок.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nВ среду Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок" № 114-ІХ.\r\nЗакон призван предотвращать коррупцию и обеспечивать конкурентную среду при государственных закупках.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДокумент содержит ряд нововведений, которые будут способствовать повышению эффективности закупок, внедрению ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок, совершенствованию механизма обжалования тендеров, соответствие международным стандартам.\r\nСогласно закону, использование электронной системы ProZorro становится обязательным для осуществления государственных закупок стоимостью от 50 тысяч гривен (ранее порог был от 200 тысяч гривен).\r\nТакже закон обязывает заказчика предоставлять отчеты в ProZorro обо всех закупках стоимостью от 1 копейки (ранее от 50 тысяч гривен).\r\nУ бизнеса, который победил в тендере, будет 24 часа на исправление незначительных ошибок в тендерном предложении, это позволит предпринимателям не потерять тендер, а госзаказчикам сохранить наиболее экономически выгодное предложение.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже документ внедряет дифференцированную плату за подачу жалобы в Антимонопольный комитет Украины, что позволит прекратить необоснованное обжалования большого количества закупок и задержку проведения тендеров.\r\nТакже закон предусматривает возврат платы в случае удовлетворения жалобы поставщика.\r\nКроме того, закон усиливает ответственность за нарушение законодательства для недобросовестных заказчиков и вводит персональную ответственность должностных лиц в виде штрафа.\r\nТакже закон предусматривает борьбу с демпингом, система будет указывать на слишком низкую цену, и поставщик должен будет ее обосновать.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nДокумент также предусматривает новые инструменты для повышения эффективности закупок, в частности электронные каталоги ProZorro Market.\r\nКроме того, закон продлевает срок закупок лекарств и вакцин через международные организации до 2022.\r\nПеречень лекарств и порядок закупок будет утверждать Кабинет Министров.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Минэкономики упростило процедуру госзакупок на внеочередные выборы Рады.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТем временем доходы частных площадок для проведения госзакупок через ProZorro составляют 0,5 млрд гривен в год.