Закон о совершенствовании госзакупок подписан

Президент Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании государственных закупок.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В среду Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок" № 114-ІХ.

Закон призван предотвращать коррупцию и обеспечивать конкурентную среду при государственных закупках.

Документ содержит ряд нововведений, которые будут способствовать повышению эффективности закупок, внедрению ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок, совершенствованию механизма обжалования тендеров, соответствие международным стандартам.

Согласно закону, использование электронной системы ProZorro становится обязательным для осуществления государственных закупок стоимостью от 50 тысяч гривен (ранее порог был от 200 тысяч гривен).

Также закон обязывает заказчика предоставлять отчеты в ProZorro обо всех закупках стоимостью от 1 копейки (ранее от 50 тысяч гривен).

У бизнеса, который победил в тендере, будет 24 часа на исправление незначительных ошибок в тендерном предложении, это позволит предпринимателям не потерять тендер, а госзаказчикам сохранить наиболее экономически выгодное предложение.

Также документ внедряет дифференцированную плату за подачу жалобы в Антимонопольный комитет Украины, что позволит прекратить необоснованное обжалования большого количества закупок и задержку проведения тендеров.

Также закон предусматривает возврат платы в случае удовлетворения жалобы поставщика.

Кроме того, закон усиливает ответственность за нарушение законодательства для недобросовестных заказчиков и вводит персональную ответственность должностных лиц в виде штрафа.

Также закон предусматривает борьбу с демпингом, система будет указывать на слишком низкую цену, и поставщик должен будет ее обосновать.

Документ также предусматривает новые инструменты для повышения эффективности закупок, в частности электронные каталоги ProZorro Market.

Кроме того, закон продлевает срок закупок лекарств и вакцин через международные организации до 2022.

Перечень лекарств и порядок закупок будет утверждать Кабинет Министров.

Как сообщали Українськi Новини, Минэкономики упростило процедуру госзакупок на внеочередные выборы Рады.

Тем временем доходы частных площадок для проведения госзакупок через ProZorro составляют 0,5 млрд гривен в год.