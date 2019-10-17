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17 жовтня 2019, четвер, 20:08 48
Верховна Рада і партії 2019-10-17T20:18:23+03:00
Українські Новини
Продаж чи хабар? - Соцмережі обурені роздачею "Юзіком" квитків на концерт "Кварталу 95" у Раді

Продаж чи хабар? - Соцмережі обурені роздачею "Юзіком" квитків на концерт "Кварталу 95" у Раді

"Юзік" роздає квитки на концерт "95 Кварталу". Фото: Анастасія Приходько/Facebook

Депутат Ради від "Слуги народу" Юрій Корявченко на прізвисько "Юзік" роздавав у Раді квитки на концерт студії "Квартал 95", колишнім адміністративним директором якої він є.

Про це повідомила співачка Анастасія Приходько на своїй сторінці в соцмережі Facebook, прикріпивши відповідні фото.

"Якщо робити нема чого тобі мій друг, якщо ти від життя свого втомився, тут завжди запалює наш вечірній квартал. Юрій Корявченков, ну хіба так можна?", - поцікавилася Приходько.

"Юзік" роздає квитки на концерт "95 Кварталу". Фото: Анастасія Приходько/Facebook

Також редактор Віктор Майстренко на своїй сторінці в Facebook поставив питання, чи займався "Юзік" продажем квитків або роздавав їх безкоштовно в якості хабарів.

"А ось питання - це він продажем займається? Або дрібні хабарі роздає? Адже третього варіанту немає", - написав Майстренко.

Пізніше журналіст Євгеній Агарков зазначив на своїй сторінці, що квитки на захід можуть обійтися в суму до 3,5 тисяч гривень.

"Що означає ця роздача? Блат? Хабар? Заохочення? Розплата? По ідеї, таким питанням, повинні зайнятися антикорупційні органи...Тепер він не Юзік... а Юрик "касир" Корявченков", - написав Агарков.

Як повідомляли Українські Новини, "Юзік" з величезним відривом переміг в окрузі №33 у Дніпропетровській області. Тим часом з'явилося відео, як "Квартал 95" розважав гостей на форумі YES.

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