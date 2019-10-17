У Києві обікрали авто депутата Забродського

Сьогодні, 17 жовтня, невідомі обікрали автомобіль депутата Верховної Ради Михайла Забродського ("Європейська солідарність") в Києві.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба київської поліції.\r\nПодія сталася вранці в четвер у Дарницькому районі.\r\nНевідомі розбили вікно автомобіля депутата і поцупили документи та особисті речі.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗа фактом події поліція відкрила справу за частиною 1 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві квартирні злодії обчистили чужу машину майже на мільйон гривень. Троє зловмисників розбили скло в автомобілі Volkswagen Passat і вкрали рюкзак, в якому було близько 900 тисяч гривень.\r\nТим часом за даними Департаменту карного розшуку Національної поліції України в 2018 році на території України вкрадено 4092 автомобіля, з них - 25% машин викрадено в Києві, 10% - в Одеській області, і близько 9% - у Дніпропетровській області. \r\nРаніше в Києві таксист відібрав у іноземця гаманець і побив його гіда гіда. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n