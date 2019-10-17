У Києві обікрали авто депутата Забродського

Сьогодні, 17 жовтня, невідомі обікрали автомобіль депутата Верховної Ради Михайла Забродського ("Європейська солідарність") в Києві.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба київської поліції.

Подія сталася вранці в четвер у Дарницькому районі.

Невідомі розбили вікно автомобіля депутата і поцупили документи та особисті речі.

За фактом події поліція відкрила справу за частиною 1 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві квартирні злодії обчистили чужу машину майже на мільйон гривень. Троє зловмисників розбили скло в автомобілі Volkswagen Passat і вкрали рюкзак, в якому було близько 900 тисяч гривень.

Тим часом за даними Департаменту карного розшуку Національної поліції України в 2018 році на території України вкрадено 4092 автомобіля, з них - 25% машин викрадено в Києві, 10% - в Одеській області, і близько 9% - у Дніпропетровській області.

Раніше в Києві таксист відібрав у іноземця гаманець і побив його гіда гіда.